Alexei Lomakin (18 ani, legitimat la Lokomotiv Moscova) a fost găsit mort

Un jucător în vârstă de 18 ani, component al echipei under 21 a clubului Lokomotiv Moscova, a fost găsit mort, duminică, la două zile după ce fusese dat dispărut la Moscova, relatează presa din Rusia, citată de News.ro.

Mama lui Alexei Lomakin a declarat că fiul său a plecat la club pentru o procedură medicală, după care a petrecut noaptea în Moscova. De vineri, el nu a mai putut fi contactat. Femeia a menţionat că Alexei folosea uneori o substanţă medicală numită tropicamidă, care îl făcea să aibă un comportament anormal.

Potrivit rt.com, jucătorul a ieşit în oraş cu un prieten, Ivan, care a spus că au băut împreună, dar nu îşi aminteşte unde au fost. Telefonul mobil şi rucsacul lui Lomakin au fost găsite într-un taxi.

Lomakin a jucat în trei meciuri pentru echipa a doua a clubului Lokomotiv, în acest sezon.



FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.



We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP