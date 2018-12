Naţionala Portugaliei va întâlni Elveţia şi echipa Olandei va juca împotriva Angliei, în semifinalele Ligii Naţiunilor, conform tragerii la sorţi care a avut loc, luni, la Dublin, transmite News.ro.

Turneul va fi găzduit de Portugalia.

Meciurile se vor disputa la 5 şi 6 iunie 2019. Meciul pentru locul trei şi finala se vor disputa la 9 iunie 2019.



CONFIRMED: #NationsLeague semi-finals!



Who will reach the final?



\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF9\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED

\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1\uD83C\uDD9A\uD83C\uDFF4\uDB40\uDC67\uDB40\uDC62\uDB40\uDC65\uDB40\uDC6E\uDB40\uDC67\uDB40\uDC7F pic.twitter.com/ayMwIdASXs