Mircea Lucescu: "Dacă Turcia ar fi căzut cu România în grupă, aş fi demisionat"

Mircea Lucescu a declarat că, în cazul în care Turcia ar fi căzut cu România în grupa preliminară a EURO 2020, ar fi demisionat de la conducerea tehnică a selecţionatei turce, transmite News.ro.





"Aceleaşi surprize pot apărea şi în calificări, cum au fost şi în Liga Naţiunilor, dar depinde şi de jucători, de starea lor de sănătate, de modul în care termină acest campionat. România are o grupă grea, sunt mai multe echipe la acelaşi nivel, exceptând Spania. Cu toate că noi împotriva Spaniei am jucat întotdeauna foarte bine, am şi câştigat meciuri împotriva lor, întotdeauna a fost echilibrat.







Nu văd de ce România nu ar putea câştiga împotriva Spaniei. Eu consider România favorită acolo. Eu sunt cel mai mulţumit că nu am căzut cu România. I-am spus şi lui Răzvan, dacă am fi căzut cu România, eu îmi dădeam demisia. Serios. Am spus-o şi mă ţineam de cuvânt. Pot să joc meciuri amicale, oficiale, nu mă lăsa sufletul. Eu ştiu cât de greu este să pregăteşti astfel de meciuri din punct de vedere emoţional, sentimental. Îmi aduc aminte meciul împotriva lui Răzvan, mi-a fost imposibil să-l pregătesc.







Aşa am picat cu campioana mondială, vom vedea, au o echipă destul de tânără, cu jucători care evoluează în campioante puternice, toţi joacă titulari, iar eu am jucători care nu evolueză la echipele lor de club, dar sunt foarte tineri. Îmi doresc atât de mult ca România să se califice, să vadă şi România o competiţie de acest nivel, sunt convins că stadionul va fi plin şi voi fi alături de Contra cu sufletul şi cu tot ceea ce pot da eu", a declarat Mircea Lucescu, la ProX.







Naţionala României va evolua în Grupa F, alături de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe şi Malta, în preliminariile Campionatului European din 2020, conform tragerii la sorţi de duminică, de la Dublin.





Turcia, antrenată de Lucescu, este în Grupa H, alături de Franţa, Islanda, Albania, Moldova şi Andorra.