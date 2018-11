IMAGINEA ZILEI Cu ce ți-au greșit sticlele, Jose?

Manchester United a <respirat> aerul din optimile Champions League doar în primul minut de prelungiri: Fellaini a înscris, United a câștigat cu 1-0 meciul cu Young Boys Berna, iar formația de pe Old Trafford s-a calificat în primăvara C1. Imaginea zilei a fost oferită de Jose Mourinho - tensionat peste măsură pe durata partidei, portughezul s-a răzbunat pe baxul cu sticle de apă...





Ce a spus Mourinho după victorie





"Lucrul cel mai important este că ne-am calificat. Pentru anumiţi fani ai mei, cei care iubesc statisticile, am 14 sezoane în Champions League şi de 14 ori echipele mele au trecut de grupe. Niciodată nu s-a oprit vreuna în faza grupelor. În singurul sezon în care nu am jucat în Champions League, am câștigat Europa League" - Jose Mourinho.







