​VIDEO Golul lui Fellaini, "fericirea" lui Mourinho și calificarea în optimi/ Manchester United vs Young Boys Berna 1-0

În minutul 70 al partidei, David De Gea a avut o paradă extraordinară, reușind să scoată mingea de pe linia porții.

După ce "diavolii" au ratat o grămadă de ocazii în timpul celor 90 de minute, cu Fellaini și Rashford în rolurile principale, tot belgianul avea să fie eroul englezilor. În primul minut al prelungirilor, acesta a preluat mingea venită de la Lukaku, a pivotat perfect și l-a învins pe portar cu un șut în cross. Jose Mourinho a dat de pământ cu un bax de apă aflat în apropierea sa și a conturat și mai bine starea de la United, care a marcat astfel singurul său gol pe teren propriu din această campanie europeană.





Vezi aici momentul lui Mourinho din finalul partidei:

Grupa H:





Juventus vs Valencia 1-0 (Mandzukic 59')

Manchester United vs Young Boys Berna 1-0 (Fellaini 90+1')





Clasament:





1. Juventus (8-2) 12

2. Manchester United (6-2) 10

3. Valencia (4-5) 5

4. Young Boys Berna (2-11) 1

"Lucrul cel mai important este că ne-am calificat. Pentru anumiţi fani ai mei, cei care iubesc statisticile, am 14 sezoane în Champions League şi de 14 ori echipele mele au trecut de grupe. Niciodată nu s-a oprit vreuna în faza grupelor. În singurul sezon în care nu am jucat în Champions League, am câștigat Europa League",