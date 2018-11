​Champions League: PSG vs Liverpool, confruntarea zilei (Programul televizărilor)

Grupa A:

19:55 Atletico Madrid vs AS Monaco (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

22:00 Borussia Dortmund vs Club Brugge





Clasament:





1. Borussia Dortmund (8-2) 9 puncte

2. Atletico Madrid (7-6) 9

3. Club Brugge (6-5) 4

4. AS Monaco (2-10) 1





Grupa B:

22:00 PSV Eindhoven vs Barcelona (Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport)

22:00 Tottenham Hotspur vs Inter Milano (Digi Sport 2, Telekom Sport 3)





Clasament:





1. Barcelona (11-3) 10

2. Inter Milano (5-5) 7

3. Tottenham (7-9) 4

4. PSV Eindhoven (4-10) 1





Grupa C:





22:00 PSG vs Liverpool (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

22:00 Napoli vs Steaua Roșie Belgrad (Digi Sport 4, Telekom Sport 1





Clasament:





1. Liverpool (7-5) 6

2. Napoli (4-3) 6

3. PSG (11-7) 5

4. Steaua Roșie Belgrad (3-10) 4





Grupa D:





19:55 Lokomotiv Moscova vs Galatasaray (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

22:00 FC Porto vs Schalke 04





Clasament:





1. FC Porto (9-3) 10

2. Schalke (4-1) 8

3. Galatasaray (3-3) 4

4. Lokomotiv Moscova (2-11) 0

Meciurile din Champions League, ediţia 2018 - 2019, se vor desfășura la următoarele date:





18/19 septembrie: etapa 1

2/3 octombrie: etapa 2

23/24 octombrie: etapa 3

6/7 noiembrie: etapa 4

27/28 noiembrie: etapa 5

11/12 decembrie: etapa 6





12/13/19/20 februarie: 16-imi, tur

5/6/12/13 martie: 16-imi, retur

9/10 aprilie: sferturi, tur

16/17 aprilie: sferturi, retur

30 aprilie/1 mai: semifinale, tur

7/8 mai: semifinale, retur





1 iunie: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Madrid, pe Wanda Metropolitano.





Real Madrid este echipa cu cele mai multe trofee câștigate: 13. Ultimele trei ediții de Liga Campionilor au fost dominate de madrileni, după ce aceștia au trecut în finale de Atletico Madrid, Juventus și Liverpool.

