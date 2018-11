Talpan îl contrazice pe Gigi Becali după verdictul de azi al Curții de Apel: "Eu cred că noi am câștigat"

Printr-un comunicat remis după verdictul Curții, Florin Talpan a ținut să-i asigure pe fanii Stelei că bucuria lui Gigi Becali este inutilă, anunțând că decizia de azi a magistraților statuează că marca Steaua București rămâne în Ghencea. Recunoaște însă că apelul FCSB a fost admis în parte și că procesul dintre cele două entități va continua, potrivit GSP.ro.





"Marca Steaua/Steaua Bucureşti rămâne la noi acasă. La clubul Steaua. Aşa au decis azi judecătorii Curţii de Apel Bucureşti: ”Respinge pentru autoritate de lucru judecat cererea de anulare pentru rea-credinţă a mărcii naţionale STEAUA BUCUREŞTI nr. 72827, cererea de decădere a aceleiaşi mărci şi cererea de anulare a mărcii naţionale STEAUA BUCUREŞTI nr. 130904.” .... Aşa cum am citat mai sus din pronunţarea Curţii de Apel, solicitarea avocatilor FCSB a fost respinsă. Este adevarat că apelul a fost admis în parte. Dar atât timp cât marca Steaua rămâne acasă la Clubul Sportiv Al Armatei Steaua, nu are importanţă. Este adevarat că procesul nu s-a încheiat, doar un meci a fost jucat, şi eu cred că am caştigat .”, a declarat Talpan, potrivit GSP.ro.