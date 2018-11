VIDEO Manşa secundă a finalei Copa Libertadores, amânată după ce autocarul echipei Boca Juniors a fost atacat de suporterii rivali - Unii jucători au fost răniţi

Manşa secundă a finalei Copa Libertadores, dintre River Plate şi Boca Juniors, care ar fi trebuit să se dispute sâmbătă seară, pe stadionul Monumental din Buenos Aires, a fost amânată pentru duminică, din cauza incidentelor, relatează AFP, conform News.ro.

Decizia de amânare a venit după ce, în drum spre stadion, autocarul echipei Boca Juniors a fost atacat cu pietre şi cu gaze lacrimogene. Unii jucători au fost răniţi de geamul spart sau afectaţi de gazul inhalat.

De asemenea, în afara stadionului au avut loc şi confruntări între suporteri şi forţele de ordine.



După ce iniţial Conmebol a amânat partida o oră, de la ora locală 17.00 la 18.00, iar apoi pentru ora 19.15, ulterior a decis că meciul nu se poate juca sâmbătă, astfel că l-a amânat pentru duminică.



Preşedintele Conmebol, Alejandro Dominguez, a făcut un apel către fani ca duminică finala să se dispute fără probleme, “cu respect faţă de adversar şi arătând lumii cea mai frumoasă faţă a Americii de Sud”.

El a menţionat că forul pe care îl conduce le cere autorităţilor să acţioneze imediat şi vrea să colaboreze cu acestea pentru identificarea, reţinerea şi sancţionarea celor vinovaţi pentru incidente.



“Nu suntem în stare să jucăm. Ne obligă să jucăm”, s-a plâns atacantul Carlos Tevez (Boca Juniors), înainte de a afla de decizia de amânare a partidei.



Alţi doi jucători ai echipei Boca Juniors, Pablo Perez şi Gonzalo Lamardo, au suferit leziuni oculare.



“Perez şi Lamardo au suferit leziuni uşoare, dar deranjante. La ambii leziunile sunt asemănătoare. În momentul în care le-am acordat îngrijiri nu am găsit niciun corp străin în ochi, dar leziunile s-au produs pentru că evident a existat un corp străin în ochi”, a declarat Alejandro Weremzuck, oftalmolog care i-a tratat pe cei doi jucători la un spital din Buenos Aires, potrivit Clarin.



Pe reţelele de socializare au apărut imagini cu jucătorii care au avut de suferit din cauza violenţei fanilor, precum şi din interiorul autocarului atacat.



În prima manşă a finalei Copa Libertadores, disputată la 11 noiembrie, pe stadionul La Bombonera, Boca Juniors a remizat cu River Plate, scor 2-2.



Breaking: River Plate vs. Boca Juniors soccer match in Argentina suspended due to clashes between fans outside the stadium. pic.twitter.com/IzLeIPaahx