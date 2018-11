Sergio Ramos: "Au încercat să îmi strice reputaţia. Am fost testat antidoping de peste 300 de ori şi nu am încălcat niciodată nimic"

​Căpitanul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a declarat, sâmbătă, după meciul cu Eibar, scor 0-3, că avocaţii săi vor analiza situaţia şi vor reacţiona după informaţiile apărute în urmă cu o zi în Der Spiegel. El a precizat că a fost testat antidoping de peste 300 de ori şi niciodată nu a încălcat regulamentele, informează Marca, conform News.ro.





“Evident, voi lua măsuri, pentru că au încercat să îmi strice reputaţia. În 15 ani nu am refuzat niciodată un control antidoping şi cei care au scris ştiu că nu am făcut nimic ilegal. Dacă am arătat ceva pozitiv în carieră, asta a fost prin muncă. Este o chestiune complicată şi avocaţii mei vor reacţiona după aceste acuzaţii, la fel cum au reacţionat Real Madrid şi UEFA. De-a lungul carierei am fost testat antidoping de peste 300 de ori şi nu am încălcat niciodată nimic. Acest site ne-a avertizat în urmă cu o lună şi jumătate că va publica ştirea şi ştiam că va apărea, dar ştiind adevărul am fost calmi şi nu ne-a fost teamă”, a spus Ramos.





El a postat, tot sâmbătă, un comunicat pe Twitter, în care precizează că se opune cu vehemenţă dopajului şi că nu a participat, nu va participa şi nu va fi de acord cu vreo formă de dopaj.





Sergio Ramos a explicat şi situaţiile la care a făcut referire Der Spiegel:





“Malaga, aprilie 2018: Atunci când s-a terminat meciul, mi s-a cerut să mă supun unui control antidoping. Având în vedere presiunea timpului legată de deplasarea echipei, oficialul mi-a permis să fac duş, rămânând în prezenţa sa tot timpul, înainte de efectuara testului pe care l-am trecut fără probleme, ca de fiecare dată.





Cardiff, iunie 2017: Am primit un tratament standard administrat de staful medical al clubului. Situaţia a fost clarificată şi rezolvată oficial şi în scris între foruri”.





Der Spiegel a scris, vineri, că Sergio Ramos a fost depistat pozitiv după finala din 2017 a Ligii Campionilor, iar la sfârşitul unei partide din aprilie 2018, din LaLiga, a încălcat protocolul antidoping.





