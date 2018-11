​Liga 1: Dinamo București vs Gaz Metan Mediaș 1-1/ Alb-roșii au smuls un punct în ultima secundă a partidei (Programul etapei)

Gaz Metan a deschis scorul în minutul 76, prin Răzvan Trif, în timp ce Diogo Salomao a egalat pentru Dinamo în minutul 90+4.



În urma acestui rezultat, Dinamo se află pe locul al optulea (18 puncte), în timp ce Gaz Metan se claseză pe locul al cincilea (26 de puncte).



Au evoluat echipele:





Dinamo: Penedo - Sorescu, Popescu, Katsikas, Popovici - Cooper, Ait Atmane - Hanca (Zenke ‘61), Moldoveanu (Montini ‘46), Salomao - D. Popa. Antrenor: Mircea Rednic





Gaz Metan Mediaş: Pleşca - Creţu, Pereira, M. Constantin, Buşu - Fofana, L. Aurelio - Olaru (Trif ‘72), Ivanov (Romeo ’78), Ely Fernandes (Chamed ‘63) – Fortes. Antrenor: Mihai Teja





Cartonaşe galbene: Ait Atmane ’45, M. Popescu ’55, ’87, Salomao ’84 / Fofana ’89, Fortes ‘90+3





Pe o ceață foarte densă, Gaz Metan a deschis scorul în minutul 76 al partidei, după ce Răzvan Trif a finalizat excelent o fază superbă a medieșenilor. Trif i-a pasat lui Chamed, acesta i-a pasat înapoi cu călcâiul, iar jucătorul intrat pe teren cu doar cinci minute în urmă l-a învins pe Penedo.

Marius Constantin a respins greșit o centrare în minutul 81 și a fost la doar câțiva centimetri distanță de a înscrie în propria poartă.

În minutul 87, Mihai Popescu a devenit primul jucător eliminat al câinilor în acest sezon de Liga 1, după ce a primit al doilea cartonaș galben în urma unui fault asupra lui Trif.

În primul minut din prelungiri, Fortes (Gaz Metan) a scăpat pe contraatac, doi colegi i-au venit în ajutor, însă acesta i-a ignorat, a făcut câteva "biciclete" și a trimis slab spre poarta lui Penedo.

Când nimeni nu mai credea într-o revenire a alb-roșilor, Diogo Salomao a trimis un șut fără preluare de la marginea careului, în ultima secundă de joc, iar mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara.

