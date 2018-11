​Tragerea la sorți CE 2019 U21: Grupă grea pentru reprezentativa de tineret a României: confruntări cu Anglia, Franța și Croația

​Reprezentativa de tineret a României și-a aflat, vineri, adversarele de la Campionatul European din 2019. Echipa pregătită de Mirel Rădoi nu a avut noroc la tragerea la sorți desfășurată la Bologna și se va confrunta în Italia cu selecționatele Angliei, Franței și Croației.

Grupa B: Germania, Serbia, Austria, Danemarca



Grupa C: Anglia, Franța, România, Croația

FRF a fost reprezentată la evenimentul de la Bologna de preşedintele Răzvan Burleanu, tehnicianul Mirel Rădoi şi Vlad Munteanu, manager operaţional al loturilor de juniori, informează News.ro.





Naţionala de tineret a obţinut luna trecută prima calificare după mai bine de 20 de ani la un turneu final al Campionatului European Under 21. România a mai participat o dată la CE Under 21, în 1998, când a organizat turneul final şi a ocupat locul 8, ultimul.





Campionatul European se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019, în cinci oraşe din Italia şi în San Marino.





Datorită parcursului bun din preliminariile pentru Euro-2019, selecţionata U21 a urcat în clasamentul coeficienţilor pe locul 16, ceea ce înseamnă că va fi în urna a doua la tragerea la sorţi pentru calificările la Euro-2021, eveniment ce va avea loc în 11 decembrie, la Nyon. Campania de calificare la Euro-2021 va debuta în septembrie 2019, iar jucătorii eligibili vor fi cei născuţi începând cu 1 ianuarie 1998.





Echipele din grupe se vor întâlni o singură dată, iar în semifinale vor merge câștigătoarele grupelor și cel mai bun loc 2. Calificarea în penultimul act al competiției aduce cu ea și prezența într-un baraj pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.





Formatul semifinalelor:





Semifinala 1: Câștigătoarea Grupei A vs cel mai bun loc 2 din Grupele B, C sau Câștigătoarea Grupei C

Semifinala 2: Câștigătoarea Grupei B vs locul 2 din Grupa A sau câștigătoarea Grupei C