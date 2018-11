​Tragerea la sorți CE 2019 U21: Grupă infernală pentru reprezentativa de tineret a României: confruntări cu Anglia, Franța și Croația

​Reprezentativa de tineret a României și-a aflat, vineri, adversarele de la Campionatul European din 2019. Echipa pregătită de Mirel Rădoi nu a avut noroc la tragerea la sorți desfășurată la Bologna și se va confrunta în Italia cu selecționatele Angliei, Franței și Croației.

Grupa B: Germania, Serbia, Austria, Danemarca



Grupa C: Anglia, Franța, România, Croația





Campionatul European se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019, în cinci oraşe din Italia şi în San Marino.





Datorită parcursului bun din preliminariile pentru Euro-2019, selecţionata U21 a urcat în clasamentul coeficienţilor pe locul 16, ceea ce înseamnă că va fi în urna a doua la tragerea la sorţi pentru calificările la Euro-2021, eveniment ce va avea loc în 11 decembrie, la Nyon. Campania de calificare la Euro-2021 va debuta în septembrie 2019, iar jucătorii eligibili vor fi cei născuţi începând cu 1 ianuarie 1998.





Echipele din grupe se vor întâlni o singură dată, iar în semifinale vor merge câștigătoarele grupelor și cel mai bun loc 2. Calificarea în penultimul act al competiției aduce cu ea și prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.





Formatul semifinalelor:





Semifinala 1: Câștigătoarea Grupei A vs cel mai bun loc 2 din Grupele B, C sau Câștigătoarea Grupei C

Semifinala 2: Câștigătoarea Grupei B vs locul 2 din Grupa A sau câștigătoarea Grupei C

Italia, Spania, Polonia, Belgiacaptură video uefa.com.Ambasadorul EURO 2019, Andrea Pirlo (care a fost desemnat cel mai bun jucător și golgheter al ediției din 2000 a Campionatului European U21) a fost cel care a efectuat tragerea la sorți.