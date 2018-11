Rapid, la ultimul meci pe Stadionul Giulești/ Daniel Pancu se va retrage din cariera de fotbalist

“Am apucat să fac această promisiune la rugămintea multora şi mâine sigur voi fi pe teren undeva în finalul meciului, dar ce este mai important şi mă preocupă pe mine este meciul în sine, pe care trebuie să îl câştigăm. Nu avem nevoie de surprize, pentru că în tradiţia noastră s-au întâmplat şi astfel de evenimente. Le-am spus şi băieţilor că este o partidă specială, probabil că vor veni mulţi suporteri la stadion pentru că şi-au petrecut o mare parte din viaţă aici, pe acest stadion. Şi în plus vor fi multe legende ale clubului, foşti mari jucători şi antrenori, iar noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor din punct de vedere fotbalistic. Nu va conta vremea pentru suporterii noştri, vor încerca şi mâine să demonstreze întregii Românii că sunt cei mai buni, astfel ca alţii să aibă motive de invidie”, a declarat Pancu într-o conferinţă de presă.





Tehnicianul spune că este emoţionat că va juca ultimul său meci pe stadionul Giuleşti: “Va fi foarte multă emoţie pentru că sunt multe momente plăcute şi mai puţin plăcute în acest loc, dar condiţiile nu mai erau de mult la un nivel cât de cât civilizat. Cred că sunt unul dintre puţinii jucători emblematici care are ocazia să se retragă într-un meciul oficial la Rapid. Mi-aş fi dorit să se întâmple acest lucru anul trecut, dar eram într-o ligă de amatori şi nici nu am fost Rapid până la un punct. Acum scrie Rapid pe noi, suntem un club profesionist. Mâine va fi ultimul meci pentru mine la Rapid cu Înainte Modelu. Au fost multe momente frumoase în cariera mea, cele mai importante au fost când am reuşit să câştigăm trofee. Cel mai frumos gol de care îmi amintesc a fost cu Dinamo, decisiv pe Giuleşti nu a fost, să câştig un trofeu. Golurile decisive din meciurile în care am câştigat trofee mi-au rămas în minte. Consider că a fost un privilegiu să joc atâţi ani la Rapid şi apoi în Turcia, la un club care se aseamănă cu Rapidul”.





Pancu vrea să intre spre finalul meciului, în funcţie de evoţia scorului şi a atacanţilor săi. “Mi-aş dori foarte mult să prind finalul de joc pe teren, aş putea juca şi un minut, aş putea să joc şi 10 minute, poate şi 20, în funcţie de scor şi de evoluţia echipei, pentru că dacă mă supără un atacant va trebui să intru mai repede”, a mai spus Pancu.





Referitor la capacitatea noului stadion, care urmează a fi construit în locul celui inaugurat în 1939, Pancu spune că ar fi fost indicat să aibă o capacitate mai mare decât 14.000 de locuri, aşa cum a fost anunţat.





“Cel mai indicat era să rămână aceeaşi capacitatea stadionului, cu 19.100 de locuri, dar cei care construiesc probabil că ştiu mai bine, eu nu mă pricep, dar e puţin 14.000 de locuri. Cu Rapid în prima ligă eu cred că vom bate recordul la abonamente în România. Cred însă că derbiurile şi meciurile importante se pot juca pe Arena Naţională”, a afirmat Daniel Pancu.





Jucătorul Ionuţ Voicu vrea ca echipa să se ridice la nivelul spectacolului pe care îl vor crea suporterii în tribune: “Pe noi, jucătorii, ar trebui să ne preocupe mai mult jocul în sine, ceea ce se va întâmpla în tribună e un bonus pentru noi, pentru că Rapidul are parte de astfel de atmosferă. Sper să ne gândim toţi doar la meci, să facem un joc cât mai bun şi să câştigăm. Suporterii vor fi tot timpul la înălţime, aşa cum au fost mereu şi vor face ca stadionul să ia foc ca de fiecare dată. Trebuie să facem totul ca suporterii să fie mândri de noi. Daniel Pancu pentru Giuleşti şi pentru fotbalul românesc înseamnă foarte mult. Eu îi doresc mult succes să ajungă la toate cluburile la care îşi doreşte să antreneze şi chiar la echipa naţională. Eu mi-aş dori ca mâine, când intră pe teren, sau avem o lovitură liberă şi să o execute aşa cum ştie el, aşa cum ne-a neobişnuit”.





Partida Rapid – Înainte Modelu se va disputa sâmbătă, cu începere de la ora 17.30. Giuleştenii vor disputa următoarele meciuri de pe teren propriu pe Stadionul Sportul Studenţesc din Regie.