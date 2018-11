Cosmin Contra, deranjat de critici: "Întotdeauna scoatem în evidenţă negativismul sau eşecul"/ Ce au declarat selecționerul și jucătorii la finalul Ligii Națiunilor

Ce a spus selecționerul:

"În loc să-i felicităm pe băieţi pentru efort, pentru joc, (n.r. - suntem acuzaţi că) noi nu am înscris goluri, că e vina mea că nu am fost inspirat. Avem un adversar în faţă, destul de bun, am fost într-o grupă cu o echipă calificată la mondiale. Serbia a meritat primul loc, dar felul în care ne-am bătut la fiecare meci mă face să fiu încrezător pentru anul viitor, în preliminarii. Întotdeauna suntem negativi, întotdeauna căutăm întrebările în care să punem în evidenţă negativismul sau eşecul care s-a întâmplat în această grupă. E clar că neîndeplinind obiectivul este un eşec, e clar că nemarcând azi un al doilea gol este pe jumătate fericirea, dar eu sunt un antrenor fericit pentru că am văzut jucători care au dat totul pe teren, am văzut o echipă cu personalitate care a venit aici, în Muntenegru şi 20-25 de minute şi-a ţinut adversarul în propria jumătate şi care a avut 4-5 situaţii de gol, puteam să intrăm la pauză liniştiţi cu 2, 3-0. Dar aşa suntem noi, căutăm întodeauna partea goală a paharului, există această parte şi îmi asum această vină, dar joacă şi adversarii", a declarat Contra, la ProTV.





Selecţionerul a precizat că nu are ce să le reproşeze jucătorilor, care mai aveau nevoie de încă un gol la Podgorica pentru a intra în urna a treia.





"Sunt pe jumătate fericit. Sunt un antrenor fericit pentru atitudinea şi jocul pe care l-am făcut în seara asta, dar sunt jumătate nefericit pentru că nu am înscris mai multe goluri. Din păcate, asta face să nu fim printre cele mai bune echipe de pe locul doi. Dar nu am ce să le reproşez jucătorilor, după un efort destul de mare la meciul cu Lituania, astăzi, pe un teren destul de greu, împotriva unei echipe foarte bune, pe care nu am învins-o nciodată într-un meci oficial, am făcut un meci extraordinar din toate punctele de vedere. Din păcate, toate ocaziile pe care le-am avut, mai ales în prima repriză, am înscris doar un gol şi nu am mai putut să înscriem un al doilea gol, care ne-ar fi trebuit destul de mult ca să ne îndeplinim obiectivul. Dar sunt un antrenor mândru, fericit că am aceşti jucători şi dacă vom avea aceeaşi atitudine, vom intra pe orice teren şi putem pune în dificultate orice echipă, aşa cum am făcut astăzi. Am spus că regret cele două puncte din meciul cu Muntenegru. Să nu uităm ca am jucat două meciuri acasă fără spectatori. Atunci nu am avut însă aportul publicului şi ştiam că vom regreta acele două puncte. Eu am încredere că putem să intrăm pe teren şi că nu ne va fi frică de niciun adversar", a spus el.





Contra nu are preferinţe la tragerea la sorţi a grupelor preliminariilor, care va avea loc la 2 decembrie: "Vom vedea după tragerea la sorţi, poate nu vom aşa o grupă grea şi poate în fiecare urmă valorică sunt şi adevrsari mai accesabili. Nu-mi doresc nimic, vom vedea după tragerea la sorţi. Ne putem califica cu această atitudine, cu dorinţa băieţilor de a câştiga fiecare meci putem să ne batem cu orice echipă".





Întrebat dacă are o ofertă de la un club din Arabia Saudită, Cosmin Contra a răspuns: "Acum o săptămână eram plecat că vine un alt antrenor, acum sunt zvonuri că am oferte de nu ştiu unde. Zvonuri".





Ce au declarat jucătorii la finalul partidei:

Portarul Ciprian Tătăruşanu a declarat că practic a apărat cu ochiul penaltiul executat de Jankovic, în minutul 72.





"L-am studiat foarte bine, cum studiez de fiecare dată adversarul care ar putea să bată, de obicei el trage pe acelaşi colţ, mingea mi-a venit pe ochi, practic am apărat cu ochiul. A fost un teren bun, nu ne aşteptam, mai ales că a plouat foarte mult. Pentru mine şi urna a patra şi a treia e acelaşi lucru. Am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu oricine", a declarat Tătăruşanu, conform News.ro.

Mijlocaşul Alexandru Chipciu a declarat că naţionala României a reuşit un parcurs bun în Liga Naţiunilor.





"Am căzut în urna a patra dar dacă ne gândim cine e în urna a treia era cam acelaşi lucru. Vom vedea ce va fi la tragerea la sorţi. Eu cred că am făcut o Liga Naţiunilor bună. Şi dacă băteam acasă cu Muntenegru cred că eram pe primul loc astăzi. E un regret mare dar acum nu putem să ne mai uităm înapoi. Cred că naţionala este la nivelul la care se află fotbalul românesc, ne-am făcut datoria. Ştiam că Serbia e o echipă valoroasă, jucătorii sunt mult mai valoroşi. Cred că trebuie să luăm lucrurile mai uşor, să ne gândim la viitor mai ales că vin şi jucătorii de la tineret. Acum Liga 1 este jos, e normal să nu mai putem face performanţă în Europa şi asta cred că a contat foarte mult pentru că Steaua a alimentat mereu echipa naţională", a declarat Chipciu, la Pro TV.





El a mai spus că va fi greu pentru România să se califice la Euro 2020, mai ales că va face parte din urna 4. "Acum să picăm cu Germania şi Spania, e foarte greu să te califici, putem să avem şi neşansa asta, să fie ghinion dar asta nu înseamnă că, gata, nu ne mai calificăm şi nu mai jucăm cu ei, avem o echipă muncitoare vom vedea la sfârşit ce putem obţine".





Cristian Manea a declarat că nu a ştiut că naţionala ar mai fi avut nevoie de un gol pentru o mai bună poziţionare în urne la tragerea la sorţi a preliminariilor Campionatului European. Manea este însă de părere că tricolorii pot obţine calificarea la turneul final din 2020.





“Este important că am reuşit să câştigăm. Din câte ştiu eu nu am putut să batem până acum pe cei din Muntenegru... Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol. Asta a fost, dar eu cred că putem să ne calificăm. Demult nu am mai avut o aşa o echipă unită. Din punctul meu de vedere cel mai important e să ai o echipă unită şi atitudinea. Sunt bucuros că am reuşit să câştigăm meciul din această seară”, a spus Manea.

George Ţucudean a declarat că speră ca România să aibă un pic de noroc la tragerea la sorţi a preliminariilor Campionatului European. El a precizat însă că tricolorii nu vor avea probleme dacă vor avea în continuare această atitudine.





Ţucudean a menţionat că echipa României a avut mai multe ocazii de a marca la meciul cu Muntenegru.





“A fost noroc. Dacă nu dădeam la poartă, nu dădeam gol. Mă bucur că am marcat şi că am câştigat. Păcat că nu ne ajută celelalte rezultate, dar şi aşa cred că am făcut un joc bun. Per total am făcut o campanie foarte bună. Noi sperăm să avem un pic de noroc la tragerea la sorţi, dar chiar şi din urna a treia întâlneam echipe bune la tragere. Deci nu contează, dacă vom avea această atitudine, va fi bine. La ce oportunităţi de a înscrie am avut, cred că dacă era trei patru la zero nu se supără nimeni. În preliminarii nu există adversari slabi. Totul depinde de noi, de atitudinea pe care o vom avea”, a declarat George Țucudean.