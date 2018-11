Liga a doua engleză: Drepturile de televizare vândute pentru 668 milioane de euro

​Postul de televiziune Sky Sports a achiziţionat drepturile de televizare din Liga a doua engleză de fotbal, pentru următorii cinci ani, în schimbul sumei de 595 milioane de lire sterline (668 milioane euro), a anunţat luni instanţa conducătoare a acestui campionat, English Football League (EFL), transmite Agerpres.





Cincisprezece cluburi din Championship (numele ligii secunde) au dorit să refuze oferta Sky, argumentând că acordul se întinde pe o perioadă prea lungă şi nu aduce suficienţi bani.





Însă în opinia EFL, oferta Sky a fost cea mai favorabilă pentru cluburi, care le pot propune, între altele, propriile servicii de streaming suporterilor, pentru anumite meciuri.





"După ce a examinat problema, implicaţiile sale şi riscurile asociate, consiliul de administraţie al EFL este fericit că a încheiat o tranzacţie bună pentru EFL şi cluburile sale", a indicat Debbie Jevans, preşedintele interimar al EFL.





Acordul a fost aprobat în unanimitate de către consiliul de administraţie al English Football League, precizează AFP.





Graţie acestui contract, Sky Sports va putea difuza 138 de meciuri pe sezon. Acest număr total urmează să includă un minimum de 20 de meciuri din League One sau League Two, liga a treia, respectiv a patra din fotbalul englez, aflate de asemenea sub tutela EFL.