”Acest om era distrus, avea lacrimi în ochi, din cauza faptului că tocmai îşi pierduse mama. Mi-am dorit să-l încurajez, i-am transmis forţă şi i-am spus că a condus bine meciul. Este un lucru mic, dar sper să-l ajute”, a declarat olandezul Virgil van Dijk, potrivit News.ro.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



