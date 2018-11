Un jucător suedez susţine că Istvan Kovacs i-a promis că va dicta "două penaltiuri" în compensaţie - Suedia a câştigat în Turcia din penalti

Atacantul suedez Marcus Berg a declarat presei din ţara sa că arbitrul Istvan Kovacs i-a promis la pauza meciului de la Konya, cu Turcia, din Liga Naţiunilor, că va dicta "două penaltiuri" în favoarea oaspeţilor, în repriza a doua, transmite News.ro.





Berg a cerut un penalti pentru Suedia la o fază din prima repriză, însă Kovacs a lăsat jocul să continue. Suedezul i-a reproşat la pauză lui Kovacs neacordarea loviturii de pedeapsă, iar centralul român i-ar fi promis că, dacă a fost, va dicta în compensaţie două penaltiuri în repriza a doua.





"Pentru mine e evident, dar probabil el a crezut că am intrat în fundaşul lor. Se împiedică şi mă trage în jos, altfel aş fi putut avea o bună ocazie. Am vorbt cu arbitrul la pauză şi mi-a spus că <dacă a fost penalti o să îţi dau două în repriza secundă> şi am primit unul, dar am câştigat oricum, aşa că a fost frumos", a declarat Berg pentru Aftonbladet, citat de givemesport.com.





Marcus Berg a primit un penalti în repriza a doua, însă după ce a fost faultat evident de Okay Yokuslu. Granqvist a transformat lovitura de la 11 metri, iar Suedia a învins Turcia cu 1-0.





În urma acestui rezultat, naţionala antrenată de Mircea Lucescu a retrogradat în al treilea eşalon valoric al Ligii Naţiunilor.