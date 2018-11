​Liga Națiunilor: Turcia, învinsă de Suedia, scor 1-0/ Mircea Lucescu a susținut o conferință de presă de doar două minute (Rezultatele zilei)

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.





Golul a fost marcat de Andreas Granqvist, în minutul 71, din penalti.





Pentru Turcia a fost ultima confruntare din grupă, în timp ce Suedia mai are de disputat un meci cu Rusia, în 20 noiembrie, pe teren propriu.

La finalul partidei, Mircea Lucescu a comentat:

“În prima repriză am avut trei ocazii clare de gol. În repriza a doua am văzut că fotbaliştii care nu joacă la echipele lor de club nu au rezistat. Dacă ar fi avut jocuri la echipele de club, nu ar fi fost astfel. Nu am rezistat, iar adversarii au profitat de acest lucru. Continuăm să clădim o echipă. Astăzi am avut trei jucători de 21 de ani. Adversarul a fost foarte puternic. Noi nu am făcut faţă fizic. Trebuie ca jucătorii noştri să fie de acum încolo titulari la echipele lor de club. Sper ca Cenk şi Caglar să înceapă să joace la echipele lor”, a spus Lucescu într-un flash-interviu pentru postul TRT.





Potrivit presei din Turcia, după meciul de la Konya, Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă de doar două minute, în care i s-a pus o singură întrebare. Întrebarea a fost referitoare la o schimbare Hasan Ali Kaldirim – Omer Bayram, făcută de el pe finalul meciului, iar tehnicianul a răspuns că nu a fost o schimbare care să fi influenţat rezultatul şi că şi-a dorit un joc mai ofensiv prin introducerea lui Bayram.

Au avut loc sâmbătă în Liga Națiunilor:





Seria A, Grupa 3:

Italia vs Portugalia 0-0

Clasament:

1. Portugalia 3 meciuri (4-2) 7 puncte

2. Italia 4 (2-2) 5

3. Polonia (3-5) 1





Portugalia s-a calificat în semifinalele competiției.





Seria B, Grupa 2:

Turcia vs Suedia 0-1 (Granqvist 71' pen.)





Clasament:

1. Rusia 3 (4-1) 7

2. Suedia 3 (3-3) 4

3. Turcia 4 (4-7) 3





Seria C, Grupa 4:





Clasament:

1. Serbia 5 (7-3) 11

2. România 5 (7-3) 9

3. Muntenegru 5 (7-5) 7

4. Lituania 5 (2-12) 0





Seria C, Grupa 1:

Albania vs Scoția 0-4 (Fraser 14', Fletcher 45+2' pen., Forrest 55', 67')





Clasament:

1. Israel 3 (4-2) 6

2. Scoția 3 (7-2) 6

3. Albania 4 (1-8) 3





Seria D, Grupa 3:

Azerbaidjan vs Insulele Feroe 2-0 (Mattestad 18' autogol, Madatov 28')

Malta vs Kosova 0-5 (Muriqi 15', Kololli 70', Avdijaj 78', 80', Rashica 86')





Clasament:

1. Kosovo 5 (11-2) 11

2. Azerbaidjan 5 (7-2) 9

3. Insulele Feroe 5 (4-9) 4

4. Malta 5 (4-13) 2