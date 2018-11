Mats Wilander: "Simona Halep trebuie să fie mai agresivă"

Prezent la Turneul Campionilor de la Londra, Mats Wilander a făcut unele precizări în legătură cu Simona Halep, fostul mare campion suedez fiind de părere că jucătoarea născută la Constanța trebuie să fie mai agresivă.

"Cred că trebuie să fie puţin mai agresivă, ceea ce este foarte greu de făcut de către o jucătoare precum ea. A făcut progrese mari, de aceea a câştigat şi un Grand Slam, este mult mai bună din punct de vedere mental în ultimii ani, aceasta e cea mai importantă creştere a ei.

Halep a încheiat al doilea an în postura de lider mondial. În 2018, Simona a câștigat titlurile la Shenzhen, Roland Garros și Montreal.

Ce a spus Simona despre problema lipsei antrenorului



"În momentul de faţă nu am vorbit cu nimeni, nu am un plan B ca să zic aşa. Nu este uşor să-mi aleg un alt antrenor. A fost o perioadă extraordinară cu Daren şi îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Nu ştiam că vom încheia colaborarea, dar bănuiam, pentru că ştiam că băiatul lui este în anul final şi trebuie să meargă la universitate. Ştiam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A avut atât de mulţi ani în circuit şi familia trebuie să fie pe primul plan. Momentan nu am niciun nume să vă dau şi nu am vorbit cu nimeni. Atunci când voi şti mai multe voi spune", a mai precizat Simona Halep, citată de News.ro.