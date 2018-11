​Un gol marcat de Zlatan Ibrahimovic a fost votat drept cel mai frumos al sezonului din MLS (campionatul de fotbal din SUA), ierarhia fiind stabilită de suporteri.

Au fost în total 16 reușite, iar golul suedezului a fost cel mai votat. Este vorba de o execuție a lui Zlatan bifată de la aproximativ 36 de metri împotriva celor de la Los Angeles FC (în acel meci, Galaxy a revenit de la 0-3 și s-a impus cu 4-3).



În prezent, Ibrahimovic (37 de ani) este jucătorul celor de la Los Angeles Galaxy.

Aici poți vedea golul lui Zlatan și reacția comentatorilor:



\uD83D\uDCA5\uD83C\uDF0D The goal heard 'round the world.



The 2018 @MLS Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/OtgNjcCEF0