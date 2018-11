VIDEO Faza zilei vine din Israel: Coechipierul căzut, ajutorul dat și recompensa divină

Habib Habibou a oferit faza zilei în fotbalul european în timpul meciului dintre Maccabi Netanya și Maccabi Petak Tikva. În minutul 87, Habib îl ajuta pe un coechipier căzut pe gazon, însă a avut norocul ca mingea să-l caute într-un moment în care acesta nu avea atenția îndreptată neapărat spre fotbal. "Dumnezeu nu doarme. Ajută-ţi prietenul şi îţi va da mai mult", a spus Habibou într-o postare pe Twitter.

Habibou a marcat unicul gol al partidei, în minutul 87. El se afla în apropierea porţii gazdelor, ajutând un coechipier care era întins pe gazon, în momentul în care a văzut că mingea ajunge în zona în care se afla, astfel că a profitat, s-a ridicat rapid şi a trimis balonul în poartă.

"Dumnezeu nu doarme. Ajută-ţi prietenul şi îţi va da mai mult", a scris Habibou pe Twitter după meci, distribuind filmuleţul cu golul marcat de el.



Imaginile cu Habibou marcând au fost distribuite de numeroase ori pe Twitter, cu comentarii de genul "un candidat serios pentru premiul Puskas", informează News.ro.



Aici poți urmări faza inedită din campionatul Israelului:





