Kylian Mbappe, despre aspirațiile sale: "Dacă joc patru Cupe Mondiale, vreau să câştig patru"

"Jucăm pentru a câştiga, deci dacă jucăm patru, vreau să câştig patru", a spus Mbappe.





"Am câştigat deja una, acum trebuie să ne pregătim şi câştigăm cu echipa de club, dar şi cu echipa naţională. Sunt obiective pe termen scurt înainte să ne gândim la 2022. Dar bilanţul este să câştigăm întotdeauna", a adăugat internaţionalul francez cu ocazia oficializării parteneriatului său cu marca de ceasuri Hublot, joi la Paris.





Atacantul francez, în vârstă de 19 ani, face parte dintre artizanii majori, alături de coechipierii săi Antoine Griezmann sau Raphael Varane, ai victoriei Franţei la Cupa Mondială 2018 din Rusia.





Dubla sa din meciul cu Argentina lui Messi, din optimile de finală (4-3), este pentru el unul dintre cele mai bune momente din cariera sa. "Înainte de performanţa în sine, este un meci care va rămâne în istorie. Un scor de 4-3, cu Argentina lui Lionel Messi, unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile, şi Franţa care câştigă Cupa Mondială...", a declarat el.





Mbappe, care va împlini 20 de ani pe 20 decembrie, se numără printre principalii pretendenţi la câştigarea Balonului de Aur, atribuit anual celui mai bun jucător al planetei fotbal şi care va fi decernat pe 3 decembrie.





El consideră că are "toate ingredientele" necesare pentru a câştiga prestigiosul trofeu şi consideră că a făcut pentru asta tot ceea ce a stat în puterea sa.





"Cred că un Balon de Aur se decide pe baza faptelor marcante dintr-un an. Suntem într-un an de Cupă Mondială, deci este sigur că această competiţie va cântări cel mai mult. Apoi, contează de asemenea întregul an. Am avut un debut foarte bun de sezon, aşa că vom vedea ce se va întâmpla", a mai spus Mbappe, precizând că "ar fi păcat" dacă câştigătorul trofeului nu ar fi un fotbalist francez.