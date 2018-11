​VIDEO Golul de generic al lui Cristiano Ronaldo, insuficient pentru Juventus în înfrângerea cu Manchester United, scor 2-1

La încălzirea de dinaintea partidei, Wojciech Szczesny a fost aproape de a-l accidenta pe colegul său Paulo Dybala, după ce l-a lovit în cap cu o minge.

"M-au insultat 90 de minute pentru că mi-am făcut meseria. Am făcut acel gest pentru că am vrut să-i aud mai bine. Nu aş mai face-o acum, a fost în tensiunea momentului, dar am venit aici ca profesionist şi ei ei mi-au insultat familia, astfel că am recţionat",- Young Boys Berna 3-1 (Mina 14', 42' Soler 56' / Assale 37')Juventus Torino -1-2 (Ronaldo 65' / Mata 86', Bonucci 90' autogol)1. Juventus Torino (7-2) 92. Manchester United (5-2) 73. Valencia (4-4) 54. Young Boys Berna (2-10) 1