​Champions League: Juventus Torino vs Manchester United, meciul serii (Programul televizărilor)

​Miercuri vor avea loc ultimele partide din etapa a patra a grupelor Champions League. Juventus și Cristiano Ronaldo își vor măsura din nou forțele cu Manchester United, după victoria de pe Old Trafford, în timp ce Real Madrid, cu Santiago Solari pe bancă, va merge în Cehia pentru a se confrunta cu Viktoria Plzen și pentru a încerca să obțină prima victorie în deplasare din această ediție a competiției





Se vor disputa miercuri, în etapa a patra a grupelor Champions League:





Grupa E:





22:00 Bayern Munchen - AEK Atena (Digi Sport 4, Telekom Sport 3,

22:00 Benfica Lisabona - Ajax Amsterdam





Clasament:

1. Ajax Amsterdam (5-1) 7 puncte

2. Bayern Munchen (5-1) 7

3. Benfica Lisabona (3-5) 3

4. AEK Atena (2-8) 0





Grupa F:





22:00 Olympique Lyon - Hoffenheim

22:00 Manchester City vs Sahtior Donetk (Digi Sport 3, Telekom Sport 4





Clasament:

1. Manchester City (6-3) 6

2. Olympique Lyon (7-6) 5

3. Hoffenheim (6-7) 2

4. Sahtior Donetk (4-7) 2





Grupa G:





19:55 TSKA Moscova - AS Roma (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

22:00 Viktoria Plzen - Real Madrid (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)





Clasament:

1. AS Roma (8-3) 6

2. Real Madrid (5-2) 6

3. TSKA Moscova (3-5) 4

4. Viktoria Plzen (3-9) 1





Grupa H:





19:55 Valencia - Young Boys Berna (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

22:00 Juventus Torino - Manchester United (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)





Clasament:

1. Juventus Torino (6-0) 9

2. Manchester United (3-1) 4

3. Valencia (1-3) 2

4. Young Boys Berna (1-7) 1





Meciurile din Champions League, ediţia 2018 - 2019, se vor desfășura la următoarele date:





18/19 septembrie: etapa 1

2/3 octombrie: etapa 2

23/24 octombrie: etapa 3

6/7 noiembrie: etapa 4

27/28 noiembrie: etapa 5

11/12 decembrie: etapa 6





12/13/19/20 februarie: 16-imi, tur

5/6/12/13 martie: 16-imi, retur

9/10 aprilie: sferturi, tur

16/17 aprilie: sferturi, retur

30 aprilie/1 mai: semifinale, tur

7/8 mai: semifinale, retur





1 iunie: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Madrid, pe Wanda Metropolitano.





Real Madrid este echipa cu cele mai multe trofee câștigate: 13. Ultimele trei ediții de Liga Campionilor au fost dominate de madrileni, după ce aceștia au trecut în finale de Atletico Madrid, Juventus și Liverpool.