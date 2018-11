​VIDEO Gerard Pique, oglinda buclucașă și ce se întâmplă când stai prea mult cu ochii în smartphone

​Barcelona s-a deplasat la Milano, acolo unde va juca meciul din Champions League cu Inter (marți, de la ora 22:00). Gerard Pique a oferit faza zilei, fundașul catalanilor făcând cunoștință cu oglinda autocarului din care cobora în timp ce se afla cu ochii în smartphone.





