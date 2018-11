Michel Platini și Gianni Infantino, acuzaţi că au acoperit încălcarea fair-play-ului financiar de către PSG şi Manchester City

informează Agerpres. Manchester City şi PSG, controlate de grupuri din emiratele Golfului Persic, au încălcat sistematic fair-play-ul financiar cu ajutorul lui Michel Platini, preşedintele UEFA şi Gianni Infantino, secretarul general al UEFA din acea perioadă. Patronii arabi au investit 1,8 miliarde euro la PSG într-o perioadă de 7 ani respectiv 2,7 miliarde euro în 7 ani la Manchester City, graţie acţionarilor săi şi a contractelor de sponsorizare supraevaluate, sub protecţia şefilor de la UEFA. Fair-play-ul financiar prevede că un club angajat într-o cupă europeană nu poate cheltui mai mult decât veniturile pe care le realizează,





Infantino, mâna dreaptă a lui Platini, s-a întâlnit în secret în 2014 cu patronul de la PSG, Nasser Al Khelaifi, respectiv cu Ferran Soriano, director executiv la City. PSG a acceptat reducerea la 100 milioane euro a capitalului venit din Qatar, în contradicţie cu fair-play-ul financiar, plus o reducere a cheltuielilor şi plata unei amenzi. A primit în schimb acordul pentru a încheia alte contracte de sponsorizare cu firme din Qatar, care îi aduceau 115 milioane euro pe an.





PSG a obţinut o reducere a amenzii de la 60 la 20 milioane euro pentru încălcarea fair-play-ului financiar, dar, ca şi City, nu a fost exclusă din Liga Campionilor. Manchester City a beneficiat de asemenea de o reducere a amenzii de la 60 la 20 milioane euro, diferenţa urmând să fie reţinută de forul european dacă clubul nu revenea la un echilibru financiar în viitor.





Ancheta Football Leaks a dezvăluit termenii contractului de 1,075 miliarde euro promis lui PSG de către Oficiul de turism din Qatar pe o perioadă de 5 ani. PSG urma să încaseze 215 milioane euro pe an, dar două cabinete de audit mandatate de UEFA au valorizat acest contract la 123.000 euro pe an respectiv 2,8 milioane euro pe an, între 77 şi 1750 mai mic decât suma afişată. UEFA a stabilit suma la 100 milioane euro pe an.





Infantino şi Platini i-au protejat pe angajaţii implicaţi în acest demers şi care lucrau la limita legii, dar cei care se opuneau au fost îndepărtaţi.