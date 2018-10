​IMAGINEA ZILEI: Fotbalul american, oribil pentru gazon - Cum a arătat suprafața de joc de pe Wembley la Tottenham vs Manchester City

Cum arăta gazonul în timpul meciului de fotbal american:

Cum s-a prezentat gazonul de pe Wembley în timpul meciului de Premier League:

Organizatorii s-au confruntat și cu faptul că gazonul este întărit cu sistemul Desso, care "leagă" iarba cu fibre de polipropilenă. Asta face ca gazonul să fie mai rezistent, dar reduce și opțiunile de reparare atunci când acesta prezintă urme de uzură.

"Fotbalul american este un sport oribil pentru gazonul nostru, pentru că îl uzează foarte mult. În fotbalul american, jucătorii joacă o fază și se întorc în același loc, fac iar o fază și se întorc din nou în același loc. Și toate fazele trec prin centrul terenului, așa că centrul terenului este distrus. În prezent există sistemul Desso care stopează asta, dar acesta nu este perfect pentru Wembley, pentru că nu te lasă să îndrepți răul făcut de fotbalul american, concerte și orice altceva are loc aici. Este foarte greu să refaci suprafața de joc între partide. Alte produse îți dau posibilitatea să îndepărtezi părțile uzate de gazon și să le înlocuiești cu altele noi, dar acesta nu", a adăugat fostul administrator șef al stadionului Wembley.

NFL și Premier League au fost de acord inițial să evite astfel de situații. Partida din Premier League trebuia să se dispute pe noul stadion al celor de la Tottenham, însă amânările din construcția acestuia au împins data de deschidere în anul 2019, iar echipa a anunțat în luna septembrie că meciul cu Manchester City va fi mutat pe Wembley. Meciul din NFL era deja programat din luna aprilie (o măsură de promovare a acestui sport în Europa), așa că liga de fotbal american nu a mai putut face nimic.

Înaintea partidei, Mauricio Pochettino, antrenorul lui Tottenham, a încercat să găsească partea bună a situației: "Poate e bine pentru noi (n.r. că stadionul se află în aceste condiții), pentru că vom întâlni una dintre cele mai bune echipe din Europa, din lume, și poate asta ne va ajuta". Londonezii au pierdut în cele din urmă partida, Riyad Mahrez marcând unicul gol al confruntării în minutul 6.

\uD83D\uDDE3 "We are facing one of the best teams in the world - maybe it will help us" \uD83D\uDE4C



Mauricio Pochettino jokes the Wembley pitch conditions could in fact work in @SpursOfficial's favour ahead of tonight's clash against @ManCity. #TOTMCI pic.twitter.com/ZxfiaE5wxA