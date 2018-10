​VIDEO Premier League: Manchester City revine pe prima poziție a clasamentului, după 1-0 cu Tottenham

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 6 de Riyad Mahrez, fost jucător al lui Leicester. Acesta a dedicat reușita fostului său patron, Vichai Srivaddhanaprabha, care a decedat sâmbătă seară, în urma unui accident de elicopter.

"Nu este uşor să trăieşti astfel de lucruri. Preşedintele era o persoană foarte specială pentru mine. Am petrecut patru ani şi jumătate acolo şi am multe amintiri legate de el. Era un om bun. Sunt foarte, foarte trist. De aceea, atunci când am marcat am ridicat mâinile către cel pentru el. A făcut multe pentru mine şi pentru Leicester", a declarat internaţionalul algerian la finalul jocului.





Clasament Premier League:

1. Manchester City 10 meciuri (27-3) 26

2. Liverpool 10 (20-4) 26

3. Chelsea 10 (24-7) 24

4. Arsenal 10 (24-13) 22

5. Tottenham 10 (16-8) 21

6. Bournemouth 10 (19-12) 20

7. Watford 10 (16-12) 19

8. Manchester United 10 (17-17) 17