Cinci persoane se aflau în elicopterul prăbuşit la Leicester, între care patronul clubului şi fiica sa

Cinci persoane s-ar fi aflat la bordul elicopterului prăbuşit lângă King Power Stadium, între care patronul clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, şi fiica sa, informează agenţia Reuters, citând surse apropiate grupării engleze, transmite News.ro.

În aparat se mai aflau doi piloţi şi o a cincea persoană, necunoscută deocamdată. Nu există informaţii privind eventuali supravieţuitori ai accidentului.

Vichai Srivaddhanaprabha obişnuia să vină şi să plece de la stadionul echipei sale cu elicopterul.



Sâmbătă seară, elicopterul a părăsit arena în jurul orei 20.30, după meciul Leicester - West Ham United, scor 1-1, din Premier League. Aparatul de zbor s-a ridicat chiar de pe terenul Stadionului King Power, dar s-a prăbuşit după scurt timp, într-o parcare situată la aproximativ 200 de metri de arenă şi a luat foc.



Un martor a declarat pentru BBC că a observat faptul că elicea de la coada aparatului nu funcţiona, ceea cea a făcut ca elicopterul să se rotească în spirală înaintea prăbuşirii. Un alt martor a afirmat că motorul elicopterului s-ar fi oprit şi din acest motiv aparatul s-ar fi prăbuşit.



Vichai Srivaddhanaprabha are 61 de ani şi este tatăl a patru copii. El şi-a început afacerile în 1989 şi a făcut avere în Thailanda din activităţi de tip duty-free. Averea lui este estimată la peste patru miliarde de euro, fiind al cincilea cel mai bogat om din Thailanda.



Srivaddhanaprabha a cumpărat clubul Leicester în 2010, cu 39 de milioane de lire sterline, când evolua în liga a doua. Sub patronajul său, echipa Leicester a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului englez, câştigând campioantul în sezonul 2015/2016.



A helicopter has crashed outside Leicester City's King Power Stadium.



Multiple reports say the helicopter belongs to Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/lfa2KT24Uy pic.twitter.com/zR2WFQcd0K