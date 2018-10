Vrăjiţi de Reghe, arabii i-au mărit contractul! A ajuns să câştige mult mai mult decât marele Lucescu

CITEȘTE CONTINUAREA PE DIGI SPORT

Laurenţiu Reghecampf traversează o perioadă fantastică la Al Wahda, iar oficialii clubului au decis să îi mărească substanţial salariul, pentru ca românul să nu fie tentat de o altă provocare.Al Wahda stă bine şi în campionat. Este pe locul 3, o singură înfrângere în 5 etape și 12 puncte, la un punct în urma liderului Al Sharjah. Cum Al Wahda a pierdut doar un meci din 11, în toate competițiile în acest sezon, şeicii au decis să îl răsplătească pe tehnicianul român.Acesta avea un salariu de 2,4 milioane de euro, însă conducerea lui Al Wahda a decis să îi mărească substanţial contractul. "Am vândut antrenori. Pe Reghecampf l-am vândut de două ori. O dată am luat 800.000 de euro, apoi 400.000. S-a dus la salariu de 2,4 milioane de euro pe an, iar acum i-au mărit la patru milioane de euro", a spus Becali, la Digi Sport.