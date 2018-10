Mircea Rednic, după Dinamo - Dunărea Călărași 1-1: "Sunt un pic dezamăgit de evoluţia unor jucători străini"

"Sunt dezamăgit, trist, sunt lucruri negative pe care le-am văzut, mai ales în prima repriză, a doua a fost un pic mai bine, am fost mai direcţi, dar în prima le-am oferit cadou şi dacă pierzi mingea în zona centrală, aşa se întâmplă. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct, sunt un pic dezamăgit de evoluţia unor jucători străini, cu care sunt foarte exigent. Nu e de mirare că suntem în această situaţie, vor fi unele schimbări, sper să facem şi întăriri, acum încercăm, pentru că nu e uşor să găsim şi jucători buni şi liberi. Sunt un pic dezamăgit de echipă pentru că acum contractele sunt duble faţă de data trecută, conducerea a oferit un buget mare, nu ai ce să reproşezi, dar unii nu reuşesc să demonstreze. Ştiam că marea problemă e în apărare, dar problema e că acolo sunt cele mai mari salarii. Prefer ca banii ăia să-i dau atacanţilor. Aici a fost problema, că nu au luat jucători care să poată juca la Dinamo. Greşelile sunt foarte mari, este nepermis să faci greşeli fără adversari lângă tine, sunt greşeli nepermise la nivelul ăsta. Sunt doar 2-3 jucători care m-au convins, atât!", a declarat Rednic.





Rednic a spus că lui Popovici i s-a făcut rău înainte de meci şi de asta a fost înlocuit cu Olteanu.





Mircea Rednic a vorbit şi despre Ilie Balaci: "Cred că merita mai mult, a fost un om deosebit, am jucat cu el. Ţin minte că-mi spunea: Creţule, tu fugi şi vezi eu dacă îți dau mingea sau nu. Dar la mine era mai greu cu golurile. Balaci era un băiat deosebit, acum trei luni ne-am întâlnit şi mi se părea că era supărat că nu era prea apreciat aici. Dar aşa se întâmplă aici".





Antrenorul Dan Alexa a declarat, luni seară, că Dunărea Călăraşi a obţinut un rezultat bun prin remiza cu Dinamo, apreciind că echipa dinamovistă are lot de play-off.





"E un rezultat bun, deşi am avut şi şanse pe final. Puteam să şi majorăm scorul, după ce Mircea Rednic a riscat cu schimbările pe care le-a făcut. Apoi am cedat teren, ei au punctat până la urmă, e un rezultat bun, pentru că Dinamo ca valoare are lot de play-off. Dar e mai greu acum pentru că de la locul 7 în jos s-a cam rupt clasamentul. Dar prin aducerea lui Rednic au şanse să prindă clasamentul, deşi au pierdut cam multe puncte. Cred că Dinamo suferă din punct de vedere mental şi asta se vede, se văd şi unele schimbări făcute de Rednic, a încercat să schimbe repede direcţia de joc. Aducerea lui Rednic cred că a fost cea mai bună mutare, are multă experienţă. Ei şi-au pus mari speranţe în acest joc, dar şi pentru noi era foarte important. Chiar dacă nu reuşeşte cu Dinamo, Rednic nu are cum să se compromită, are un CV impresionant. Normal că şi eu mi doresc să ajung să antrenez Dinamo, dar eu îmi doresc să şi câştig trofee, nu doar să antrenez şi cred că se poate, dacă eşti lăsat să-ţi aduci jucătorii pe care îi vrei, asta e un punct important. Cred că doar aşa se poate face performanţă", a spus Alexa într-o conferinţă de presă.





Formaţia Dinamo a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei Dunărea Călăraşi, în epilogul etapei a XII-a a Ligii I. Acesta a fost primul meci oficial pentru antrenorul Mircea Rednic de la revenirea pe banca tehnică a dinamoviştilor.





Pentru Dinamo a marcat Popa, în minutul 56, cu o lovitură de cap, iar pentru Dunărea Călăraşi a înscris Ndiaye, în minutul 22, după ce l-a depășit cu ușurință pe fundașul Teddy Mezague.

În urma acestui rezultat, Dinamo București rămâne pe locul 12, la patru puncte de ultima clasată.