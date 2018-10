Lumea fotbalului românesc îl omagiază pe Ilie Balaci

"Regret nespus. Este o veste teribilă care practic m-a şocat, sunt bulversat total. O pierdere enormă pentru fotbalul românesc, pentru toţi cei care l-am cunoscut, pentru toţi suporterii români. A fost un exemplu pentru noi toţi, pentru generaţii de jucători, un om la fel de mare ca şi talentul său. Transmit sincere condoleanţe familiei, să aibă putere să depăşească acest moment incredibil. Dumnezeu să-l odihnească!", a spus Gică Hagi, conform anunţului făcut pe siteul oficial al celor de la Viitorul.





"Sunt şocat, m-a surprins. În meseria pe care am avut-o noi, toate s-au strâns, e un avertisment pentru toţi care după 55 de ani ar trebui să se controleze, pentru că noi suntem foarte expuşi. Îmi pare foarte rău pentru el şi pentru familia lui, pentru Craiova, pentru fotbalul românesc. Eu am ţinut foarte mult la el. Dar am avut şi un diferend cu el odată la naţională, pentru că era poate un pic mai egoist. Din păcate apoi s-a accidentat şi nu a putut fi la turneul final. E un mare talent al fotbalului românesc, îl consider unul dintre cei mai mari alături de Hagi, Dobrin, ca talent vorbesc. A fost un jucător de nivel mondial. După accidentare, preluasem Dinamo şi simţeam că are nevoie de el. L-am ajutat să-şi ia casă în Bucureşti, am fost în audienţe cu el, o merita pentru toată cariera lui. Apoi să fie angajat militar pentru viitorul lui. L-am luat şi la echipa naţională, chiar dacă era la Craiova. Când l-am văzut că nu mai putea, l-am ajutat să ajungă antrenor. Am mai vorbit cu el, din când în când. Am discutat mult despre cariera lui de antrenor şi spunea că ceea ce făceam noi la echipa naţională l-a ajutat foarte mult. Sper ca oamenii care vor fi deseară pe stadion să stea în picioare cel puţin 10 minute pentru Ilie Balaci şi pentru ce a însemnat el pentru fotbalul românesc", a declarat Mircea Lucescu la Digi Sport.





"Noi ne amintim de oamenii de excepţie, de geniile fotbalistice sau în general de oameni - asta-i barbaria noastră - atunci când ei mor. În rest, nu prea îi băgăm în seamă. Asta-i firea umană. Ilie făcea parte din elită şi ca jucător de fotbal şi ca inteligenţă şi prezenţă şi după ce a abandonat fotbalul. Mă leagă multe de Ilie Balaci, pentru că eu am fost cel care, ca şi pe Boloni, l-am propus la echipa naţională în 1973, antrenorului de atunci, Valentin Stănescu. Era vorba de un jucător de excepţie, care izbucnise în acea perioadă. Dacă îmi aduc bine aminte, el a debutat într-un meci cu Cehoslovacia, a jucat alături de mine, la Praga, pierdut cu 2-1. Dar s-au aşezat anii şi peste mine şi poate mai greşesc din punct de vedere al datelor. Ilie a fost un jucător de excepţie, un copil înfiat imediat ca valoros la Craiova de prietenii mei de excepţie. Noi am avut foarte multă prietenie, nu ura care se inoculează acum între oameni, să ne distrugem unii pe allţii, că nu mai avem nimic sfânt. Era o prietenie fantastică, cu Oblemenco şi Deselnicu, şi ei plecaţi dintre noi şi care spuneau că este un jucător de excepţie, care inventează, cu nimic mai prejos decât marile staruri ale Europei de atunci. Şi acum este greu să mai găseşti un jucător de inteligenţa, capacitatea lui Ilie de a dribla, de a crea de a pune geniu în acţiunile sale. De el mă leagă o prietenie sinceră, pentru că noi ne respectam atunci, ne luptam în teren unii cu alţii, dar exista un respect şi acceptare între noi, care acum au dispărut. Acum nu ştim decât să ne duşmănim, să ne atacăm unii pe alţii fără motiv. Ilie era un tip care avea şarm, avea inteligenţă, avea expresie, avea chintesenţa explicării sau tratării sau prezentării unor evenimente fotbalistice. A fost un tip de excepţie, dar aşa cum este viaţa, l-a luat mult prea devreme. Era un tip, ca orice român cu personalitate, ca orice om inteligent, nu suporta proştii şi mai lua foc. Poate şi de aceea a ales calea exilului în străinătate, decât cea a aşa-zisei Craiova Maxima. Craiova Maxima a fost expresia unor genii şi este bine că este împărtăşită, preluată, dar aparţine, repet, unor genii olteneşti, puţine, dar de remarcat şi de ţinut minte", a declarat Cornel Dinu, la Digi24.





"Atâta timp cât cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, înger al Universităţii!", a scris Gică Popescu pe contul său de Facebook.





“Azi a plecat dintre noi, mult prea devreme, unul din cei mai mari fotbalişti din istoria fotbalului românesc, Ilie Balaci! Am avut privilegiul să joc alături de el şi onoarea să debutez în locul lui în mare echipă a lui Dinamo Bucureşti. Rămas bun Nea Ilie! Nu te voi uita niciodată!”, este mesajul lui Ionuţ Lupescu după decesul lui Balaci.





"Dumnezeu să te odihnească în pace suflet drag! Prea repede te-ai stins, ai fost şi eşti un înger! Multe lacrimi pentru tine, nu o să fii uitat niciodată! Dor şi durere!", a scris Adrian Mutu pe Facebook.





"Doamne!!! Sunt şocat! Nu pot să vorbesc, nu-mi vine să cred...Am aflat de puţin timp, mi-a zis un prieten din Braşov...Nu mai pot vorbi, vă rog să mă credeţi....", a spus Aurel Ţicleanu pentru ProSport.





"FCSB exprimă regretul pentru trecerea în nefiinţă a unuia dintre cei mai mari fotbalişti din istoria României, Ilie Balaci, la vârsta de 62 de ani. Dumnezeu să te odihnească în pace, "Prinţule"!", notează FCSB.





"Pentru cei care n-au avut privilegiul de a te cunoaşte, ai fost doar un fotbalist-minune şi un antrenor genial. Noi, care te-am cunoscut, ştim ce om ai fost. Ştim câţi oameni ai ajutat, ce gesturi incredibile ai făcut. Ne va fi tare dor de tine, Ilie. Tare dor...", a subliniat Mihai Stoica, managerul general al FCSB.





"O veste cutremurătoare a venit în această dimineaţă: Ilie Balaci a plecat dintre noi. Suntem alături de familie şi de întreaga suflare ”alb-albastră” a Universităţii Craiova în aceste clipe sfâşietoare. În mod incontestabil, Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului românesc. Dispariţia lui nu poate fi compensată de nimic. Odihneşte-te în pace, iubită legendă!", a transmis Poli Timișoara.





"Din ce am auzit a făcut infarct. Am înţeles că s-a întâmplat pe la ora 9, când era acasă cu mama lui. I s-ar fi făcut rău şi au chemat SMURD-ul. Până să vină salvarea a căzut din picioare! Nu ştiu ce Dumnezeu se întâmplă cu generaţia noastră, ne prăpădim prea repede. Mi-e şi greu să mai vorbesc", a declarat Nicolae Ungureanu, fost coleg al lui Balaci, pentru GSP.





"Sunt şocat pur şi simplu, acum vreo oră am aflat, nu-mi vine să cred, am vorbit cu nişte prieteni comuni, dar nu am amănunte, pentru că nu am putut vorbi cu cei care au fost alături de el. Toate telefoanele sunt ocupate. Se pare că i-a fost rău în jurul orei 8 şi au plecat cu el la spital, la urgenţă, cu un prieten de-al nostru. Din câte am înţeles au încercat să-l resusciteze 90 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic. Nu ştiu sigur dacă a fost atac cerebral. M-au lăsat picioarele, nici nu pot să vorbesc. E un şoc emoţional foarte puternic, vă rog să mă înţelegeţi. Nu pot vorbi despre Ilie. El oricum rămâne unul dintre cei mai mari fotbalişti pe care i-a dat România vreodată. Chiar nu pot să-mi găsesc cuvintele, cu Ilie aş fi vrut să pot să beau un pahar cu vin peste 25 de ani, dar nu pot să vorbesc despre el la trecut", a declarat Gheorghiță Geolgău.





"Îmi pare foarte rău, am aflat acum 10 minute. E foarte trist. Fotbalul românesc e mult mai sărac fără el. E un idol al Craiovei şi al fotbalului românesc. Era supărat pe faptul că nu antrenează în ţara sa. Merita mult mai mult de la români. Dar acum nu mai contează. E devreme. A murit la 62 de ani”, a declarat Marcel Puşcaş, actualul oficial al FC U Craiova, din Liga a 3-a, pentru Digi Sport.





”În urmă cu doar câteva zile am avut şansa de a sta de vorbă cu cel mai mare fotbalist al României, domnul Ilie Balaci, cel care mi-a transmis: ”Piticule, tu trebuie acum doar să înveţi să te distrezi pe teren”. Nea Ilie, voi înrăma aceste cuvinte şi vă promit că aşa voi face. Vă mulţumesc pentru tot, pentru toate sfaturile de-a lungul timpului. Nu vă voi uita niciodată”, a postat Alex Mitriţă pe Instagram.





"Fostul internaţional român, Ilie Balaci, a decedat duminică dimineaţă, la vârsta de 62 de ani, în urma unui infarct. Ilie Balaci a strâns 65 de selecţii la echipa naţională în perioada 1974-1986, reuşind să marcheze de 8 ori. Component al Craiovei Maxima, Ilie Balaci s-a născut pe 8 septembrie 1956 la Bistreţ, în judeţul Dolj. A evoluat la Universitatea Craiova, între 1973-1984. Înainte de a-şi încheia cariera la 32 de ani, a mai trecut pe la Olt Scorniceşti (1985-1986) şi Dinamo Bucureşti (1986-1988). Federaţia Română de Fotbal îşi exprimă condoleanţele şi regretă dispariţia lui Ilie Balaci!", a scris FRF.





"Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbalişti din istoria României, a încetat din viaţă, duminică dimineaţa, la vârsta de 62 de ani.LIGA PROFESIONISTĂ DE FOTBAL TRANSMITE SINCERE CONDOLEANŢE FAMILIEI GREU ÎNCERCATE! DUMNEZEU SĂ-L ODIHNESCĂ ÎN PACE!", a fost omagiul adus de LPF lui Ilie Balaci.

Anunțul decesului fostului mare fotbalist a fost făcut de Sorin Cârțu, la Digi Sport.





"Eu sunt la Bucureşti, am avut botezul nepotului. Dimineaţă, mi-a dat şi mie un telefon un prieten comun. Acum câteva minute am vorbit la Craiova cu prietenii noştri, care erau la el şi îi ţineau lumânarea. Doamne... Aşa ceva... parcă suntem blestemaţi", a spus Sorin Cârţu, care a izbucnit în plâns





ISU Dolj a precizat într-un comunicat că decesul fostului fotbalist Ilie Balaci a fost constatat după ce medicii au executat mai multe zeci de minute manevre de resuscitare.





"În jurul orei 09.40, a fost anunţat apelul la 112. Imediat la locuinţa de familie a fotbalistului s-a deplasat un echipaj cu medic de la SAJ Dolj, care a găsit victima în stop cardio-respirator. Ulterior, s-a luat decizia de a mai trimite în sprijin la caz înca in echipaj SMURD cu medic. După executarea timp de mai multe zeci de minute a manevrelor de resuscitare (conform protocolului medical) a fost declarat decesul fotbalistului", a precizat ISU.





Cariera de jucător a lui Ilie Balaci a durat 15 ani. 12 din aceşti 15 ani au fost petrecuţi la Universitatea Craiova, club pentru care a jucat în mai mult de 300 de meciuri oficiale şi cu care a câştigat şapte trofee. Balaci a debutat la Universitatea Craiova în august 1973 şi a a contribuit la primul titlu de campioană al echipei din Craiova.