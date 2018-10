Ilie Balaci, legenda Craiovei Maxima, a murit în urma unui accident vascular cerebral

Ilie Balaci, unul dintre cei mai cunoscuți fotbalişti români, a murit, duminică, la vârsta de 62 de ani, anunță Mediafax. "Minunea Blondă" a suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă, în Craiova.





Fostul internațional Ilie Balaci a suferit un accident vascular cerebral duminică, în timp ce se afla acasă, în Craiova, iar familia a chemat o ambulanță. Medicii de la Spitalul din Craiova au încercat să îl resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru el, informează Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean din Craiova. Ilie Balaci nu a mai ajuns la spital.

ISU Dolj a precizat într-un comunicat că decesul fostului fotbalist Ilie Balaci a fost constatat după ce medicii au executat mai multe zeci de minute manevre de resuscitare.





"În jurul orei 09.40, a fost anunţat apelul la 112. Imediat la locuinţa de familie a fotbalistului s-a deplasat un echipaj cu medic de la SAJ Dolj, care a găsit victima în stop cardio-respirator. Ulterior, s-a luat decizia de a mai trimite în sprijin la caz înca in echipaj SMURD cu medic. După executarea timp de mai multe zeci de minute a manevrelor de resuscitare (conform protocolului medical) a fost declarat decesul fotbalistului", a precizat ISU.

Cariera de jucător a lui Ilie Balaci a durat 15 ani. 12 din aceşti 15 ani au fost petrecuţi la Universitatea Craiova, club pentru care a jucat în mai mult de 300 de meciuri oficiale şi cu care a câştigat şapte trofee. Balaci a debutat la Universitatea Craiova în august 1973 şi a a contribuit la primul titlu de campioană al echipei din Craiova.

"Într-o zi mohorâtă de toamnă, Ilie Balaci a plecat să joace în echipa îngerilor. Dumnezeu să îl odihnească! NU TE VOM UITA NICIODATĂ, ILIE BALACI!", a scris clubul craiovean pe pagina de Facebook.

Ilie Balaci s-a născut pe 8 septembrie 1956, dar a fost declarat la 13 septembrie 1956, în comuna Bistreţ, judeţul Dolj, informează Agerpres.





Într-un interviu în ziarul Adevărul, Ilie Balaci preciza că s-a născut pe 8 septembrie 1956, dar a fost declarat abia pe 13. "Aici e o poveste... Taică-meu, când m-am născut, era în armată, aşa că bunică-mea l-a trimis pe bunică-meu la Sfatul Popular, să mă declare. Numai că bunică-meu n-a mai ajuns la Sfatul Popular, s-a oprit în drum, la cârciumă, să dea de băut, că devenise bunic. Şi s-a mai întors de acolo tocmai pe 13! Când a ajuns acasă, bunică-mea l-a întrebat: 'Ei, fuseşi? Declaraşi copilul?'. 'Aoleo, uitai!' Şi l-a trimis din nou, dar de data asta s-a dus şi bunică-mea cu bunicul, ca să fie sigură că ajunge şi mă declară. Aşa m-am născut eu pe 8 septembrie, de Sfânta Mărie mică, dar am ajuns să fiu înregistrat în acte pe 13, de Ziua Pompierilor", spunea Ilie Balaci.

A început să joace fotbal la 9 ani, în 1965, când a fost legitimat la "piticii" Universităţii Craiova, potrivit Enciclopediei Educaţiei Fizice şi Sportului din România - 2002.





A debutat în prima divizie la 17 ani (12 august 1973, meciul Jiul Petroşani - Universitatea 1-1), iar o jumătate de an mai târziu, în reprezentativa României, în meciul contra echipei Franţei, la Paris (23 martie 1974, Franţa - România 1-0). A fost cel mai tânăr debutant în echipa naţională la vârsta junioratului din istoria fotbalului românesc (17 ani şi 6 luni).





Ca jucător, a evoluat la Universitatea Craiova (1973-1985), FC Olt Scorniceşti (1985-1986) şi Dinamo Bucureşti (1986-1988). A disputat în Divizia A 347 de partide şi a marcat 84 de goluri. A adunat 69 de selecţii în echipa naţională, marcând opt goluri. A fost desemnat de două ori fotbalistul nr. 1 din campionatul României (1981 şi 1982).





Cu toate că la 27 de ani, pe vremea când era cel mai bun fotbalist al României şi liderul "Craiovei Maxima", s-a accidentat, a continuat să joace până la vârsta de 31 de ani. Din păcate, a avut un final prematur de carieră, din cauza deselor accidentări. Cea mai gravă dintre ele, care practic a pus punct carierei de fotbalist a lui Balaci, s-a produs într-un meci de campionat, jucat la Baia Mare, la 21 februarie 1984. Accidentat fiind, nu a fost prezent la turneul final al Campionatului European din Franţa din 1984, deşi aportul său la calificarea naţionalei la CE a fost considerabil. La 32 de ani s-a retras ca jucător de pe gazon şi o vreme a oscilat între profesia de antrenor la copii şi juniori şi cea de reporter sportiv.





Dedicându-se antrenoratului, a pregătit echipele de fotbal Dinamo (tineret), Pandurii Tg. Jiu, Drobeta Tr. Severin şi Universitatea Craiova. În anul 1991 a părăsit România pentru a antrena echipe de fotbal din Asia şi Africa, cu care a câştigat peste 20 de trofee şi a fost supranumit "Prinţul deşertului": Tunisia (Club Africain, 1990-1992), Maroc (Olympique Casablanca, 1992-1994), Emiratele Arabe Unite (Al-Shabab, 1994-1996; Al-Ain, 1998-2000; Al-Ahli, 2003-2004, Al-Nahda, 2013), Arabia Saudită (Al-Nasr, 1996-1997; Al-Hilal, 1997-1998 şi 2002-2003), Qatar (Al-Sadd, 2001-2002) şi Kuweit (Al-Kazma, 2009-2010). Pe 4 mai 2016, Ilie Balaci a semnat un contract cu Al-Hilal Omdurman, ocupanta locului 1 în campionatul din Sudan (Africa).





Din palmaresul său de jucător, amintim trei titluri de campion naţional cu Universitatea Craiova (1973-1974, 1979-1980 şi 1980-1981), semifinalist al Cupei UEFA cu Universitatea Craiova (1982-1983). Ca antrenor, a obţinut Cupa Campionilor Africii, Cupa şi campionatul Tunisiei cu Club Africain Tunis (1991-1992); campionatul, Cupa Marocului (de două ori), Cupa Cupelor Ţărilor Arabe (de două ori) cu Olympique Casablanca (1992-1994); campionatul şi Supercupa Emiratelor Arabe Unite cu Al-Shabab din Dubai (1994-1996); Cupa Campionilor Golfului cu Al-Nasr din Arabia Saudită (1996-1997), Cupa Cupelor ţărilor arabe, în 2000, cu Al Ain (Emiratele Arabe Unite), Supercupa Asiei cu Al-Ain (Emiratele Arabe Unite, 1999-2000), Cupa Cupelor ţărilor arabe, în 2000, cu Al-Sadd (Qatar).





În perioada 2007-2009, Ilie Balaci a ocupat funcţia de manager general al clubului de fotbal Universitatea Craiova. Clubul a fost dezafiliat provizoriu în urma votului din Comitetul Executiv al FRF în vara anului 2011. Curtea de Apel Bucureşti a admis în luna noiembrie 2012 cererea de suspendare a Hotărârii Adunării Generale a Federaţiei Române de Fotbal. Ulterior, Universitatea Craiova a fost repusă în drepturi. La 25 martie 2013, Ilie Balaci a fost numit, din nou, în funcţia de manager general al Universităţii Craiova.





Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România mai notează în dreptul lui Ilie Balaci distincţia de Maestru emerit al sportului.

"Eu sunt la Bucureşti, am avut botezul nepotului. Dimineaţă, mi-a dat şi mie un telefon un prieten comun. Acum câteva minute am vorbit la Craiova cu prietenii noştri, care erau la el şi îi ţineau lumânarea. Doamne... Aşa ceva... parcă suntem blestemaţi","Îmi pare foarte rău, am aflat acum 10 minute. E foarte trist. Fotbalul românesc e mult mai sărac fără el. E un idol al Craiovei şi al fotbalului românesc. Era supărat pe faptul că nu antrenează în ţara sa. Merita mult mai mult de la români. Dar acum nu mai contează. E devreme. A murit la 62 de ani”,"Doamne!!! Sunt şocat! Nu pot să vorbesc, nu-mi vine să cred...Am aflat de puţin timp, mi-a zis un prieten din Braşov...Nu mai pot vorbi, vă rog să mă credeţi....","FCSB exprimă regretul pentru trecerea în nefiinţă a unuia dintre cei mai mari fotbalişti din istoria României, Ilie Balaci, la vârsta de 62 de ani. Dumnezeu să te odihnească în pace, "Prinţule"!","O veste cutremurătoare a venit în această dimineaţă: Ilie Balaci a plecat dintre noi. Suntem alături de familie şi de întreaga suflare ”alb-albastră” a Universităţii Craiova în aceste clipe sfâşietoare. În mod incontestabil, Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului românesc. Dispariţia lui nu poate fi compensată de nimic. Odihneşte-te în pace, iubită legendă!","Pentru cei care n-au avut privilegiul de a te cunoaşte, ai fost doar un fotbalist-minune şi un antrenor genial. Noi, care te-am cunoscut, ştim ce om ai fost. Ştim câţi oameni ai ajutat, ce gesturi incredibile ai făcut. Ne va fi tare dor de tine, Ilie. Tare dor...",”Din ce am auzit a făcut infarct. Am înţeles că s-a întâmplat pe la ora 9, când era acasă cu mama lui. I s-ar fi făcut rău şi au chemat SMURD-ul. Până să vină salvarea a căzut din picioare! Nu ştiu ce Dumnezeu se întâmplă cu generaţia noastră, ne prăpădim prea repede. Mi-e şi greu să mai vorbesc”,"Cu viața mea fac ce vreau. Antrenorii puteau să mă întrebe de ce joc prost. Dar ce beau, ce fumez, de ce... Asta mă interesează doar pe mine. Singurul care ar trebui să iși pună întrebarea 'Bă, de ce fumezi?' sunt eu. Că face rău la sănătate, și mai costă și o grămadă de bani... Nu mi-au plăcut niciodată jocurile de noroc, pentru că mie mi-a plăcut mereu să am bani în buzunar. Dacă aș fi intrat în cazinouri, cu siguranță buzunarele s-ar fi golit. În comunism am avut tot ce mi-am dorit, mai puțin mașină străină",Arhiva TVR