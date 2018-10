Copiii salvați din peștera din Thailanda s-au antrenat alături de Zlatan Ibrahimovic și echipa Los Angeles Galaxy

Copiii care au rămas blocaţi timp de mai bine de două săptămâni într-o peşteră din Thailanda s-au antrenat, vineri, cu starul suedez Zlatan Ibrahimovic și cu formaţia Los Angeles Galaxy, la acesta joacă, informează Mediafax.

Copiii, jucători ai echipei thailandeze de fotbal "Mistreţii sălbatici", au vizitat stadionul pe care joacă echipa starului suedez și chiar s-au anternat alături de acesta, potrivit site-ului LA Galaxy.

They were rescued from a cave in Thailand this summer. This week, the Wild Boars scrimmaged the #LAGalaxy.@ibra_official was on their team, tho \uD83D\uDE02 pic.twitter.com/OWEbfLLWjG