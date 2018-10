​VIDEO La Liga: Deportivo Alaves, lider în campionatul Spaniei/ Victorie în deplasarea de la Celta Vigo, scor 1-0 (Programul etapei)

Deportivo Alaves, lider in La Liga

Tomas Pina a marcat unicul gol al partidei, în minutul 58.

Până în acest moment, Deportivo Alaves a înregistrat cinci victorii (vs. Espanyol, Valladolid, Vallecano, Real Madrid și Celta Vigo), două egaluri (vs. Betis și Getafe) și două înfrângeri (vs. Barcelona și Levante).

Se dispută în etapa a noua din La Liga:

Sâmbătă:

14:00 Real Madrid - Levante

17:15 Valencia - Leganes

19:30 Villarreal - Atletico Madrid

21:45 FC Barcelona - FC Sevilla

Duminică:

13:00 Rayo Vallecano - Getafe

17:15 Eibar - Athletic Bilbao

19:30 Huesca - Espanyol

21:45 Betis Sevilla - Real Valladolid

Luni:

22:00 Real Sociedad - Girona





Clasament La Liga:

1. Deportivo Alaves 9 meciuri (12-8) 17 puncte

2. Sevilla 8 (18-8) 16

3. Barcelona 8 (19-9) 15

4. Atletico Madrid 8 (9-4) 15

5. Real Madrid 8 (12-7) 14

6. Espanyol 8 (11-7) 14

7. Valladolid 8 (7-6) 12