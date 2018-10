​Liga 1: CFR Cluj, liderul clasamentului/ Victorie la limită în fața Politehnicii Iași, scor 1-0 (Programul etapei)

Golul partidei a fost marcat în minutul 19 de Andrei Mureşan.

Au evoluat echipele:

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Mureşan, Camora - Djokovic, Hoban (Bordeianu ’33), Culio – Ioniţă (Deac ’67), Ţucudean, Moutinho (Omrani ’82). Antrenor: Antonio Conceicao





CSM Politehnica Iaşi: Rusu - Rus, Mihalache, Cioinac, Sin - Qaka, Bekui (Platini ’46) - Petre, Flores (Bădic ’82), Sanoh (Aguinaldo ’61) – Enoh. Antrenor: Flavius Stoican





Ce au spus cei doi antrenori:





“Obiectivul în această seară a fost îndeplinit, ne-am dorit această victorie. În a doua a jocului nu am evoluat atât de bine. În prima parte a meciului am făcut un joc bun. Am avut oportunitatea să înscriem şi al doilea gol în prima repriză. Nu mi-a plăcut că ne-am mulţumit cu 1-0, dar până la urmă am obţinut victoria. Am întâlnit un adversar bun”, a spus Conceicao, antrenorul celor de la CFR, la Digi Sport.





“Ca joc cred că meritam mai mult. Astăzi cei de la CFR au câştigat cu şansă. Am văzut la echipa mea o posesie bună, o determinare bună, o echipă care a dominat CFR-ul, dar fără luciditate în faţa porţii. Îmi dă speranţe jocul, dar trebuie să fim mai atenţi în faţa porţii. Chiar şi în faţa unei apărări supraaglomerate am reuşit să ne creăm câteva ocazii”, a declarat Stoican, antrenorul Iașiului, pentru Digi Sport.





Tot vineri a avut loc partida dintre FC Voluntari și Concordia Chiajna, în care gazdele s-au impus cu un surprinzător 4-0. Golurile au fost înscrise de Armaș (22'), Gadze (33'), Căpățână (46') și Kabasele (89').





Au loc în etapa a 12-a a Ligii 1:

Sâmbătă:

16:00 FC Hermannstadt - Astra Giurgiu

21:00 FC Viitorul Constanța - Sepsi Sf. Gheorghe

Duminică:

18:00 Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani

21:00 U Craiova 1948 CS - FCSB

Luni:

21:00 Dinamo București - Dunărea Călărași





Clasament Liga 1:

1. CFR Cluj 12 meciuri (14-8) 23 puncte

2. FCSB 11 (24-11) 21

3. Gaz Metan Mediaș 11 (14-15) 20

4. FC Viitorul Constanța 11 (12-11) 19

5. Astra Giurgiu 11 (14-8) 17

6. U Craiova 1948 CS 11 (18-10) 16

7. Sepsi Sf. Gheorghe 11 (11-7) 16

8. Dunărea Călărași 11 (11-12) 14

9. Poli Iași 12 (11-17) 14

10. Concordia Chiajna 12 (10-19) 14

11. FC Botoșani 11 (14-14) 12

12. Dinamo București 11 (12-19) 11

13. FC Hermannstadt 11 (9-14) 8

14. FC Voluntari 12 (13-22) 8