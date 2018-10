Dorinel Munteanu: “Ne-am prezentat sub orice critică, principalul vinovat sunt eu”

Tehnicianul echipei Concordia Chiajna, Dorinel Munteanu, a declarat, vineri, că formaţia sa s-a prezentat sub orice critică la meciul cu FC Voluntari şi că principalul vinovat este el.“Azi ne-am prezentat sub orice critică. Principalul vinovat eu sunt pentru primul 11 pe care l-am trimis în teren. Sunt vinovat de rezultat. Mă supără alte lucruri care am crezut că sunt pe un făgaş bun, dar din păcate m-am lovit de ele la al treilea sau la al patrulea meci. Dar asta nu este o scuză, voi găsi soluţia cea mai bună pentru această echipă, ca să trecem peste acest duş rece. Şi cel puţin din punct de vedere al atitudinii la jocul cu Dinamo şi următoarele jocuri să ne prezentăm altfel. Randamentul câtorva jucători m-a dezamăgit. Şi eu sunt responsabil pentru primul 11”, a spus Munteanu la Telekom Sport citat de News.ro.Întrebat ce părere are despre faptul că Andrei Marc, înlocuit, a plecat în minutul 80 de la stadion, el a răspuns: “Este decizia lui, dar o asemenea atitudine nu are ce să caute la echipa mea. Este căpitan de echipă, trebuia să se gândească de două ori până a face acel gest, pentru că el trebuie să fie un exemplu de urmat pentru toţi jucătorii. Din păcate reacţia lui a fost una care şi pe mine m-a dezamăgit, dar o voi pune pe drumul cel drept. Veţi vedea în următoarele zile ce decizii voi lua”.Formaţia FC Voluntari a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Concordia Chiajna, în primul meci al etapei a XII-a a Ligii I.Oaspeţii au jucat în inferioritate numerică pe final, după ce în minutul 80 a fost eliminat Ştefan Bărboianu, el primind al doilea cartonaş galben.Golurile au fost marcate de Armaş ’22, Gadze ’33, Căpăţână ’46 şi Kabasele ‘89.