VIDEO ​Jermain Defoe, Bradley Lowery, tatuajul și prietenia care a mișcat lumea fotbalului

Legătura dintre cei doi a început în septembrie 2016, când Sunderland (echipa favorită a lui Bradley, la care evolua Defoe) a jucat pe teren propriu împotriva celor de la Everton, pe Stadionul Luminii (numele stadionului celor de la Sunderland).

Bradley a fost aplaudat în minutul 5 al partidei, tot stadionul cântându-i numele. Acesta a declarat pentru ziarul clubului: "A fost minunat. Am avut ocazia de a mâ întâlni cu Jermain Defoe, care este jucătorul meu favorit, și toată lumea mi-a rostit numele. Vă mulțumesc tuturor".

La o distanță de trei luni, Bradley a executat un penalti împotriva portarului lui Chelsea, Asmir Begovic, câștigând premiul de golul lunii în decembrie 2016.

Un alt moment emoționant al prieteniei dintre cei doi l-a reprezentat postarea lui Defoe de pe Twitter în care cei doi stăteau în patul de spital al lui Bradley, puștiul dormind în brațele atacantului englez. După vizită, Defoe a declarat: "Imediat cum am ieșit din cameră, a sărit din pat și mi-a zis să mă întorc. M-a acoperit cu pătura sa și a rugat-o pe mama lui să stingă lumina. Voia doar să fie îmbrățisat și să meargă la culcare".

Bradley loves @IAmJermainDefoe he didn't want him to leave today and fell asleep cuddling into him #specialbond #bestfriends pic.twitter.com/sn2symKhdv