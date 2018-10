Aproximativ 300 de iranience au putut fi prezente, marţi, pe stadionul Azadi din Teheran pentru a asista la meciul amical dintre Iran şi Bolivia, informează AFP, conform News.ro.



Deşi nu a fost o premieră, prezenţa femeilor în tribune este extrem de rară în Iran, unde acestea nu au dreptul să meargă pe stadion pentru a vedea bărbaţi jucând fotbal.

Femeile care au asistat la meci au fost membre ale familiei echipei naţionale, angajate ale federaţiei, dar şi câteva fane ale fotbalului, conform site-ului Varzesh3.

Ele au stat într-o tribună separată de cea a bărbaţilor.

Iranul a câştigat meciul amical cu Bolivia, scor 2-1, prin golurile lui Alireza Jahanbakhsh (17) şi Mehdi Torabi (63), respectiv Rudy Cardozo (51).



\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFD A historical day for Iranian women as officials allowed approximately 300 female spectators in Azadi stadium during Iran \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF7vs \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF4Bolivia. pic.twitter.com/x6jkPPufKQ