VIDEO ​UNDER 21: România merge la EURO după 20 de ani / Generația care readuce speranța în fotbalul românesc

"Învăţam istorie la şcoală, dar azi am scris-o. Chiar nu mai cuvinte, suporterii au fost extraordinari. În timpul meciului mi s-a făcut pielea de găină, suntem mândri că suntem români şi ne bucurăm tare mult pentru această performanţă", a spus căpitanul Ionuț Radu la Pro X.

"E cea mai frumoasă performanţă din cariera mea. Nu s-a mai realizat aşa ceva demult în România şi niciodată nu am jucat în România cu atâta public. E important că şi naţionala de tineret poate strânge lume. Am avut emoţii înainte de meci, dar s-a terminat cum nu se putea mai bine. După primul gol m-am dus la sora mea Andreea, mereu mă susţine, ea a făcut atâţia kilometri de la Oradea, am vrut să-i mulţumesc", a afirmat golgheterul George Puşcaş pentru Pro X.