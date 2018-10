Anghel Iordănescu, despre naționala lui Contra: "Consider că nu am jucat nimic cu Serbia. De patru meciuri, într-o singură repriză am arătat că putem fi o echipă mare"

România a remizat (0-0) cu Serbia pe Arena Națională, iar șansele ca tricolorii să mai câștige grupa din Liga Națiunilor sunt mici. Fost selecționer al primei reprezentative în mai multe mandate, Anghel Iordănescu a vorbit despre jocul echipei lui Cosmin Contra: "Consider că nu am jucat nimic cu Serbia. De patru meciuri, într-o singură repriză am arătat că putem fi o echipă mare".





Despre meciul cu Serbia



"Cert este că dacă ne luăm după ultimul meci, suntem cu toții dezamăgiți. Suntem dezamăgiți atât de prestația jucătorilor, de rezultate și de posibilitatea ratată de a câștiga această grupă din care facem parte. Consider că nu am jucat nimic sau am jucat prea puțin și cred că am pierdut la meciul cu Serbia șansa de a trece pe primul loc. Și totul din cauza mentalului.





Hai să fim sinceri! Sârbii au fost mai buni ca noi și în primele 45 de minute, când s-a jucat 11 contra 11, dar și în repriza a doua, când au avut un om în plus. Și fizic, și tactic au fost peste noi" - Anghel Iordănescu, la Digisport.







Despre strategia adoptată de Contra cu Serbia





"Pe noi ne-a doborât strategia pe care am adoptat-o! Nu înțeleg de ce a trebuit să avem în teren patru jucători foarte tineri, eligibili pentru naționala sub 21 de ani, nu înțeleg de ce la acest meci cu sârbii, extrem de important, nu am avut în teren jucătorii cei mai experimentați" - Anghel Iordănescu.







Despre o eventuală calificare din grupa de Liga Națiunilor







"E greu să mai speri la calificare în condițiile în care de patru meciuri, într-o singură repriză am arătat că putem fi o echipă mare, mă refer la a doua parte a meciului cu Serbia, de la Belgrad. În rest, foarte puțin fotbal, foarte puțin am mizat pe atac, foarte puțin am reușit să controlăm jocul, să avem inițiativa și să avem impresia că merităm cu adevărat să fim pe primul loc", a completat Anghel Iordănescu la Digisport.