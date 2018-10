​LiveText Lituania vs. România 0-1 (Pauză) / Chipciu deschide scorul pentru tricolori

Echipele de start:

Lituania: Šetkus – Baravykas, Jankauskas, Klimavičius, Slavickas – Žulpa, Vorobjovas, Slivka – Novikovas, Černych-cpt., Šernas. Selecționer: Edgaras Jankauskas

Rezerve: Zubas, Bartkus – Januševskis, Leimonas, Kazlauskas, Šimkus, Petravičius, Kuklys, Valskis, Borovskij, Šilėnas





România: Tătărușanu – Manea, Tamaș, Săpunaru-cpt., Bancu – Anton, Marin – Chipciu, Stanciu, Mitriță – Țucudean. Selecționer: Cosmin Contra

Rezerve: Pantilimon, Niță – Benzar, Toșca, Băluță, Stoian, Rotariu, Maxim, Keșeru, Tănase, Drăguș

Aribtru: François Letexier. Asistenți: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni. Adiționali: Amaury Delerue, Nicolas Rainville. Al patrulea oficial: Nicolas Danos.





Clasament:





1. Muntenegru 2 meciuri (2-0) 4 puncte

2. Serbia 2 (3-2) 4

3. România 2 (2-2) 2

4. Lituania 2 (0-3) 0





România se află în a treia serie valorică (C), în Grupa a 4-a, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania.





Programul României în Liga Naţiunilor:





7 septembrie: România vs Muntenegru 0-0, Lituania – Serbia 0-1





10 septembrie: Serbia vs România 2-2, Muntenegru – Lituania 2-0





11 octombrie: Lituania vs România, Muntenegru – Serbia (ora 21:45)





14 octombrie: România vs Serbia (Arena Naţională, ora 16:00), Lituania – Muntenegru (ora 21:45)





17 noiembrie: Serbia vs Muntenegru (ora 16:00), România – Lituania (ora 21:45) – stadion “Ilie Oană”, Ploieşti





20 noiembrie: Serbia vs Lituania, Muntenegru – România (ora 21:45).

Pauză la Vilnius. Lituania - România 0-1 (Chipciu 13')44' Chipciu vede si el un cartonas galben dupa ce il trage pe Cernych de tricou. Nici el nu va evolua impotriva Serbiei42' Slivka isi incearca norocul si trimite un sut anemic de la 25 de metri distanta. Tatarusanu apara fara probleme40' Jocul este confuz si posesia se schimba tot mai des, fara ca vreuna dintre echipe sa fie periculoasa pentru poarta adversa33' Stanciu ii paseaza lui Mitrita, care trimite mult peste poarta lituanienilor32' Paul Anton primeste primul cartonas galben al partidei pentru un fault la Vorobjovas si va lipsi in partida cu Serbia pentru cumul de cartonase30' Dupa ce in primele 25 de minute, Romania a dominat si a avut posesia, lituanienii au avut cinci minute bune, in care au controlat mai bine balonul si au schimbat mai multe pase, fara sa fie insa periculosi pentru poarta aparata de Tatarusanu28' Sapunaru si Sernas au un duel si cad amandoi pe teren, insa isi revin rapid si continua jocul23' Tucudean sare peste un balon care ajunge la Chipciu in banda, insa acesta nu apuca sa centreze pentru ca mingea iese in afara terenului17' Manea trece pe sub balonul trimis de Stanciu cu mult efect din corner16' Mitrita trimite un sut bun la coltul scurt, insa Setkus scoate in corner12' Paul Anton trimite un sut spre poarta lituanienilor, dar sutul sau este oprit de Tucudean11' Cernych scapa singur, insa faza este oprita din cauza unui ofsaid si golul sau nu este validat10' Bara pentru Lituania, Tatarusanu se arunca in directia opusa sutului lui Cernych, insa mingea loveste stalpul din stanga portarului nostru9' Tucudean trimite primul sut al partidei pe centrul portii, insa Setkus apara8' Mitrita incearca sa patrunda spre careul advers, insa isi prelungeste prea mult balonul si face un fault in atac. Partida a inceput echilibrat: Romania incearca sa joace pe contraatac, Lituania joaca in benzi4' Chipciu este prins in ofsaid la o pasa filtranta2' Jocul este oprit pentru jumatate de minut din cauza fumigenelor suporterilor romani1' A inceput partida. Tricolorii au avut lovitura de startLithuanian Football Federation stadium (fost Vetra Stadium),5.067 locuri.