​Liga 1: FCSB, înfrângere surprinzătoare cu Concordia Chiajna, scor 1-0 (Rezultatele etapei)

Golul partidei a fost marcat de Paul Batin în minutul 60, la trei minute după ce acesta a intrat pe teren.

Ce a declarat Nicolae Dică după ce fanii i-au cerut demisia la finalul partidei:

”Sunt doi-trei inşi care de la începutul jocului vorbesc. Nu mă interesează ceea ce spun. Demisia nu mi-o voi da. Dacă decide conducerea să vină alt antrenor, ok. Nu am făcut ce trebuia şi am pierdut. Cei care au intrat pe teren trebuia să dea totul”, a spus Dică la Digi Sport.

Dică a subliniat că FCSB nu a făcut un joc bun. ”Nu am făcut o partidă bună, adversarul s-a apărat foarte bine, în 30 de metri, cu toată echipa. Nu am reuşit să ne depăşim adversarul în dueluri unu contra unu. Am primit şi acel gol, trebuia să oprim acel contraatac”, a adăugat tehnicianul.





Au evoluat echipele:





FCSB: Bălgrădean – Benzar (Rusescu ‘72, Planic, Filip, Morais - Nedelcu, Teixeira – Man (Roman ’80), Moruţan, Tănase (Coman ’84) – Gnohere.





Concordia Chiajna: Greab - G. Matei, Leca, Marc, Bărboianu - Gorobsov, Bucşa - R. Deaconu (Panait ’87), P. Ivanovici (Cristescu ’82), R. Grădinaru – Guessan (Batin ’57).





Cartonaşe galbene: Rusescu ’86, Teixeira ’87 / Grădinaru ’52, Gorobsov ’67, Deaconu ’73, Ivanovici ’77, Cristescu ‘90+2, Greab '90+4





Arbitri: Alexandru Tudor – Ciprian Florin Danşa, Marius Badea – Ionuţ Coza





Observatori: Eduard Dumitrescu, Viorel Ilinca





Rezultatele etapei a 11-a din Liga 1:

Poli Iași - Viitorul 1-2 (Cristea 42' pen. / Hagi 19, 45+2' pen.)

U Craiova 1948 CS - FC Hermannstadt 1-1 (Koljic 45+2' pen. / Blănaru 7')

Astra Giurgiu - CFR Cluj 1-2 (Zoua 89' / Țucudean 45+1', Moutinho 55')

Dunărea Călărași - FC Voluntari 1-1 (Mediop 34' / Ricardinho 80')

Sepsi Sf. Gheorghe - Gaz Metan Mediaș 1-2 (Hamed 31' / Cristea 38', Caiado 89')





Luni se va disputa ultima partidă a etapei, FC Botoșani - Dinamo București, la ora 21:00.

Sursă foto: captură flashscore.com