​Premier League: Manchester United revine după pauză și întoarce scorul cu Newcastle, scor 3-2 (Rezultatele etapei)

Newcastle a reușit să marcheze repede cele două goluri: în minutele 7 și 10, prin Kenedy și Yoshinori Muto. Manchester United a încercat să revină în joc până la pauza partidei, însă nu a reușit să înscrie. Gazdele au mers la vestiare fiind huiduite, însă strigătele suporterilor erau mai mult îndreptate spre conducere, decât spre jucători sau antrenor.

Jose Mourinho i-a introdus pe Juan Mata, Alexis Sanchez și Marouane Fellaini în speranța de a revenit în joc și doi dintre aceștia (Mata și Sanchez) au reușit să înscrie. Pe lista marcatorilor s-a alăturat și Martial, iar Manchester United a întors scorul și s-a impus cu 3-2. La finalul partidei, suporterii i-au scandat numele lui Mourinho.

