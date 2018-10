CSM Bucureşti – FTC Budapesta, scor 36-31, în primul meci din grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a debutat cu victorie în grupa D a Ligii Campionilor, vineri, pe teren propriu, cu formaţia ungară FTC Budapesta, scor 36-31 (18-13). În prezenţa a peste 4.000 de fani, pentru CSM Bucureşti au marcat Neagu 9 goluri, Mehmedovici 8, Kurtovici 6, Lekici 5, Cvijici 3, Radicevici 3, Omoregie 2, iar de la FTC Budapesta s-au remarcat Hafra 6 şi Kovacsics 5 reuşite conform News.ro. Cealaltă partidă din runda inaugurală va avea loc sâmbătă, între Vipers Kristiansand (Norvegia) şi SG BBM Bietigheim (Germania). Programul CSM Bucureşti în grupa D este următorul: SG BBM – CSM Bucureşti (14 octombrie), Vipers – CSM Bucureşti (20 octombrie), CSM Bucureşti – Vipers (4 noiembrie), FTC Budapesta – CSM Bucureşti (11 noiembrie), CSM Bucureşti – SG BBM (18 noiembrie). Primele trei clasate din fiecare din cele patru grupe preliminare se vor califica în grupele principale, care vor include câte şase echipe (trei din grupele A şi B în grupa 1 şi tot trei din grupele C şi D în grupa 2). În această fază se va lupta pentru sferturile de finală, în care vor ajunge primele patru clasate în grupele principale, şi care vor evolua pentru calificarea la Turneul Final Four. Meciurile din grupele principale vor avea loc între 25 ianuarie – 10 martie 2019, cele eliminatorii din sferturi în 5-7 aprilie (turul) şi 12-14 aprilie 2019 (returul), iar Turneul Final Four va avea loc, din nou, la Budapesta, în 11-12 mai 2019. În ultimele două sezoane, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz a competiţiei, după ce în 2016 cucerea trofeul, şi se află la a patra participare consecutivă în Liga Campionilor. Actuala deţinătoare a Ligii Campionilor este Gyor ETO.