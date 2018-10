18 ani de la moartea lui Cătălin Hîldan: "A avut, din păcate, un destin tragic, ce putea fi evitat" - Cornel Dinu

​Suflarea dinamovistă comemorează vineri 18 ani de la moartea lui Cătălin Hîldan, cel supranumit de galeria lui Dinamo "Unicul Căpitan". Pe 5 octombrie 2000, la un meci amical disputat la Oltenița, Hîldan (24 de ani) a căzut secerat pe gazon în minutul 74 și nimeni nu a mai putut face ceva pentru a-l salva.





Cătălin suferise un atac cerebral, iar decesul a fost consemnat la un spital din Oltenița. Tricoul purtat de Hîldan (cel cu numărul 11) a fost retras pentru totdeauna de formația din Ștefan cel Mare.







Mesajele prezente pe site-ul oficial al celor de la Dinamo







"Cătălin rămâne în sufletul tuturor dinamoviștilor. A fost un jucător memorabil. El nu înşela fotbalul. Orice meci îl juca la sacrificiu" - Ioan Andone

"Un băiat extraordinar, un adevărat căpitan. Era un lider în vestiar. Am numai amintiri frumoase cu el. Dacă ar fi fost pe teren cu Steaua, aş fi fost sigur că măcar unul dintre cei unsprezece dinamovişti va da totul pentru victorie. Ăsta a fost Cătălin Hîldan, un luptător, d-aia îl iubim şi nu-l vom uita niciodată. Ţin legătura în permanenţă cu familia şi în fiecare an, pe 5 octombrie, mă duc la mormântul lui Cătă. Am crescut împreună, am avut reuşite, dar păcat că el n-a putut să realizeze ce am realizat şi eu!" - Florentin Petre.





"A fost o onoare şi o mândrie pentru mine că am putut să fiu coleg şi, mai ales, să-l cunosc ca om. Înainte de a fi un jucător extraordinar, fantastic, a fost un om de o calitate sufletească extraordinară. Sunt prea puţine cuvinte pentru a-l descrie pe Cătălin Hîldan, omul şi jucătorul" - Ionel Dănciulescu.





"Vreau să mulţumesc clubului şi suporterilor dinamovişti, care fac ca amintirea lui Cătălin să fie vie. A fost și va rămâne un model pentru Dinamo" - Cristi Hîldan, fratele regretatului Cătălin.







"Era un copil de o calitate extraordinară, unul dintre puţinii care au dus mai departe spiritul de sacrificiu al lui Dinamo în teren. A avut, din păcate, un destin tragic, ce putea fi evitat. Un băiat de suflet, un om de caracter, de pus la rană. Visul lui era să ardă până la ultima picătură de energie în fotbal. Eu l-am numit direct căpitan, după plecarea lui Ionuț Lupescu, nu l-a ales niciun vestiar. A luat-o ca pe o obligaţie pentru a duce echipa să câştige, nu a comentat în niciun fel. El nu avea în cap decât ideea de a câştiga, Cătălin nu ştia altceva. Cuvântul eşec nu-l cunoştea. Era un învingător înnăscut. Face parte din panoplia de aur, de sacrificiu pe care a avut-o Dinamo. Gen Vasile Alexandru, fraţii Nunweiller, Ghergheli, el este continuatorul acestei linii de jucători de excepţie" - Cornel Dinu.







Ultima petrecere







Adrian Mihalcea, citat de Jurnalul.ro. Cătălin Hîldan - 6 goluri în 138 de partide în Liga 1 pentru Dinamo, în perioada 1994-2000. În seara zilei de 4 octombrie, după meciul cu Aro Câmpulung, Cătălin merge la ziua lui Pepene, cum îl strigau ei pe Vali Năstase (coechipier cu el la Dinamo). O relatare interesantă a jucătorului Adrian Mihalcea se găseşte în cartea jurna­listului sportiv Ioan Chilom: "Abia acum îmi dau sea­ma că, în seara aceea, Cătălin a avut o stare specială. Curios că s-a fă­­cut remarcat doar printr-o pre­fe­rin­ţă cam ciudată pentru o petrecere, so­licitând orchestrei să cânte melodia Ilenei Sărăroiu - Dacă moartea nu vrea bani, vrea copii şi oameni mari. După ce a mai ascultat-o o dată, a cerut să mai fie cântată de două ori, după care a plecat. Este clar că el se afla pe un teritoriu străin nouă atunci" -

În 2000, Hîldan a cucerit eventul (campionatul și cupa) cu Dinamo.

A adunat 8 selecții și a dat un gol pentru echipa națională a României.

Cătălin Hîldan - 3 februarie 1976 - 5 octombrie 2000