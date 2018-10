Liga Națiunilor: Lista jucătorilor convocați de Cosmin Contra pentru meciurile cu Lituania și Serbia

Federația Română de Fotbal a anunțat, joi, pe site-ul oficial, numele jucătorilor convocați de Cosmin Contra pentru partidele cu Lituania și Serbia din Liga Națiunilor.

Lista jucătorilor convocați pentru cele două meciuri este următoarea:



Portari: Ciprian Tătărușanu (FC Nantes, 53/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Niță (Sparta Praga, 2/0)

Fundași: Romario Benzar (FCSB, 13/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 4/1), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 29/0), Alin Toșca (PAOK Salonic, 13/0), Gabriel Tamaș (Hapoel Haifa, 65/3), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa, 2/0), Nicușor Bancu (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0)

Mijlocași: Răzvan Marin (Standard Liege, 12/1), Tudor Băluță (FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 5/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 37/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 7/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 24/9), Constantin Budescu (Al-Shabab, 12/5), Alexandru Maxim (Mainz, 30/2), Alexandru Mitriță (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0), Florin Tănase (FCSB, 3/0)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogoreț, 25/6), George Țucudean (CFR Cluj, 6/2), Denis Drăguș (FC Viitorul, 1/0).

Partida României cu Lituania va avea loc pe 11 octombrie, la Vilinius, de la ora 21:45, iar meciul dintre tricolori și Serbia se va disputa pe 14 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 16:00.





Clasament:



1. Muntenegru 2 meciuri (2-0) 4 puncte

2. Serbia 2 (3-2) 4

3. România 2 (2-2) 2

4. Lituania 2 (0-3) 0





România se află în a treia serie valorică (C), în Grupa a 4-a, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania.





Programul României în Liga Naţiunilor:





7 septembrie: România vs Muntenegru 0-0, Lituania – Serbia 0-1

10 septembrie: Serbia vs România 2-2, Muntenegru – Lituania 2-0

11 octombrie: Lituania vs România, Muntenegru – Serbia (ora 21:45)

14 octombrie: România vs Serbia (Arena Naţională, ora 16:00), Lituania – Muntenegru (ora 21:45)

17 noiembrie: Serbia vs Muntenegru (ora 16:00), România – Lituania (ora 21:45) – stadion “Ilie Oană”, Ploieşti

20 noiembrie: Serbia vs Lituania, Muntenegru – România (ora 21:45).





Despre formatul Ligii Națiunilor:

• Câștigătoarele grupelor vor promova în seria superioară a ediției următoare, ultimele clasate retrogradând în seria inferioară.





• Pe 2 decembrie 2018 are loc tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2020. Cele șase urne valorice vor fi stabilite exclusiv pe baza performanțelor din grupele Ligii Națiunilor. În seria României, câștigătoarele celor patru grupe alături de cele mai bune două ocupante ale locurilor secunde vor fi în a treia urnă valorică pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020. Celelalte echipe vor fi în urna a patra valorică.





• Preliminariile Euro 2020 se desfășoară în perioada martie-noiembrie 2019. Cel mai bine clasate echipe în cele patru grupe din Seria C a Ligii Națiunilor, care nu s-au calificat deja la Euro 2020 prin intermediul preliminariilor, merg în play-off-ul Ligii Națiunilor (martie 2020).





• Cele 4 echipe din play-off vor disputa semifinale într-o singură manșă (pe terenul echipei cu linie de clasament mai bună în grupele Ligii Națiunilor), iar finalistele se vor duela într-o singură manșă (gazda va fi trasă la sorți). Câștigătoarea se califică la Euro 2020.