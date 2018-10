De la Jose Mourinho zicere - Paul Pogba nu mai are voie să vorbească cu presa

Aflat de ceva timp în conflict cu Jose Mourinho, Paul Pogba nu mai are voie să discute cu presa, după cum a lăsat să se înțeleagă mijlocașul francez la finalul partidei dintre Manchester United și Valencia (0-0, din Champions League). În altă ordine de idei, antrenorul portughez are cele mai mari şanse să devină primul manager concediat în actuala ediţie din Premier League, în opinia caselor britanice de pariuri.





La finalul disputei cu Valencia, mai mulți jucători ai lui United au evitat să treacă prin zona mixtă (n.r. cea în care fotbaliștii discută cu jurnaliștii). Paul Pogba a traversat respectiva zonă și i-a anunțat pe ziariști că nu mai este autorizat să discute cu ei. "Îmi vreți moartea?", a raspuns mijlocașul atunci când i-au fost cerute declarații.







În vârstă de 25 de ani, Pogba are o relație tot mai dificilă cu Jose Mourinho, în timp ce United are cel mai slab start de campionat după 1989. În urmă cu doar o săptămână Mourinho i-a retras lui Pogba titlul de vice-căpitan al formației de pe Old Trafford.







Casele de pariuri britanice sunt de părere că Mourinho are cele mai mari șanse să devină primul antrenor concediat în actuala ediție a Premier League.







Principal favorit să-l înlocuiască pe portughez pe banca tehnică a lui United este Zinedine Zidane. Pe listă se mai află Antonio Conte și Arsene Wenger.





În acest moment, Manchester United se află pe locul 10 în campionat, cu 10 puncte acumulate din primele șapte etape. Liderul Manchester City are 19 puncte, la fel ca și Liverpool, a doua clasată.