Hagi: Băiatul acela a venit în România să muncească şi să mă facă pe mine hoţ

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, duminică seară, după meciul cu Astra Giurgiu, că incidentul de la final, în urma căruia a fost trimis în tribună, a fost “un episode urât”. El a menţionat că a fost făcut “hoţ” de antrenorul secund al Astrei. “Am încercat din primul minut. Am vrut să producem fotbal. În mare am încercat să respectăm lucrurile. Nu am fost în ziua noastră cea mai inspirată. Până la urmă este o victorie importantă şi suntem fericiţi, chiar dacă la final a ieşit acel incident. Am vrut să mă duc la nea Gigi (Mulţescu) să-i cer scuze, fără alt gând, şi băiatul acela a început să mă facă în turcă hoţ. A venit în România să muncească şi să mă facă pe mine hoţ! OK, hai să tolerăm aceste lucruri! Să se ducă înapoi în Turcia. El, antrenorul secund, a venit, a făcut, a vorbit şi după aceea am fost şi eliminat. Un episod urât. Dar şi el să nu uite că munceşte în România şi cuvântul pe care l-a folosit este de nivel foarte jos”, a spus Hagi la Digi Sport.Formaţia FC Viitorul a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a zecea a Ligii I, în care oaspeţii au evoluat în inferioritate numerică mai mult de o repriză.În minutul 34, de la Astra a fost eliminat Erico Da Silva, după ce a primit al doilea cartonaş galben.Golul a fost marcat de Tudor Băluţă, în minutul 90+2.După golul Viitorului, Gheorghe Hagi a fost trimis în tribună după un conflict cu un membru al stafului Astrei Giurgiu, turcul Yuksel Yeşilova, care a fost şi el eliminat.