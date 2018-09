Presa din Spania a publicat motivele care l-au determinat pe Cristiano Ronaldo să plece de la Real Madrid

Tensiunea între cele două părți ar fi început în vara anului 2017, atunci când starul lusitan a aflat că are probleme cu Fiscul din Spania. Pentru a afla cine este vinovatul de situația aceasta, CR7 a convocat o întâlnire cu persoanele sale de încredere în casa agentului Jorge Mendes. Avocatul său l-a asigurat atunci că totul e în regulă.





"V-am spus de la început că nu vreau niciun risc. Eu nu am studii, tot ce am făcut în viață a fost să joc fotbal. Dar nu sunt prost. Nu am încredere în nimeni și atunci când angajez un consilier îl plătesc mereu cu 30% mai mult decât cere pentru că nu vreau probleme" ar fi transmis Ronaldo. La câteva luni distanță, când a aflat că trebuie să ajungă la un acord cu fiscul spaniol, Ronaldo a explodat: "N-am zis niciodată să nu plătiți taxele. Vreau să știu ce se întâmplă pentru că nu mai înțeleg nimic".





În iunie 2018, când a ajuns la un acord cu Fiscul, Ronaldo se aștepta ca Real Madrid să-i sară în ajutor și să-l sprijine, așa cum a procedat Barcelona cu Messi, după probleme pe care argentinianul le-a avut cu autoritățile spaniole. Acest lucru nu s-a întâmplat și Ronaldo a considerat acțiunea madrilenilor drept o mare trădare.





Un alt motiv al plecării a fost legat de faptul că era considerat drept al doilea cel mai bun jucător din istoria Realului, după legendarul Alfredo Di Stefano. Ronaldo a considerat acest lucru o mare nedreptate. "Mereu mă plasează în spatele lui Di Stefano, nu știu ce altceva aș mai putea face" s-ar fi plâns Ronaldo prietenilor.





O altă problemă a fost legată de oferta de prelungire a contractului, una care nu a fost în termenii pe care îi aștepta Ronaldo. Messi câștiga de două ori mai mult decât Ronaldo, iar Neymar avea și el un salariu mult mai mare decât al portughezului. "E lipsă de respect ca eu, câștigătorul Balonului de Aur, să câștig mai puțin decât Messi și Neymar. E vorba de respect, ar trebui să am un statut!" ar fi spus Ronaldo.





Telenovela prelungirii contractului a durat câteva luni bune, iar problema a ajuns să-l scoată din sărite chiar și pe Zinedine Zidane. "Rezolvați această situație cu Ronaldo pentru că nu vorbește decât despre asta în vestiar. E incredibil" s-ar fi plâns antrenorul francez oficialilor clubului. În cele din urmă Zidane a plecat de la Real Madrid și la scurt timp același lucru l-a făcut și Cristiano Ronaldo.





Juventus a plătit în total 115 milioane de euro în schimbul lui Cristiano Ronaldo, pe care îl plătește cu un salariu anual de 30 de milioane de euro. Portughezul a jucat 8 meciuri oficiale pentru Juventus, a marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive.